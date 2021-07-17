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Covid-19'u yoğun bakımda geçirenler dikkat: "Kalpte ciddi hasar oluşabilir" - Son Dakika

Covid-19'u yoğun bakımda geçirenler dikkat: "Kalpte ciddi hasar oluşabilir"

17.07.2021 09:37

Covid-19'u yoğun bakımda geçirenler dikkat: "Kalpte ciddi hasar oluşabilir" Covid-19'u yoğun bakımda geçiren hastalarda yüzde 20 oranında kalp hasarı görülebiliyor Covid-19 hastalığının beraberinde getirdiği yan etkilerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten uzmanlar, hastalığın aynı...

Covid-19'u yoğun bakımda geçirenler dikkat: "Kalpte ciddi hasar oluşabilir"

Covid-19'u yoğun bakımda geçiren hastalarda yüzde 20 oranında kalp hasarı görülebiliyor

İSTANBUL - Covid-19 hastalığının beraberinde getirdiği yan etkilerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten uzmanlar, hastalığın aynı zamanda kalp sağlığı üzerinde de önemli yan etkileri olduğunu belirtiyor. "Özellikle yoğun bakımda yatarak tedavi gören hastalarda yüzde 20 oranında bir kalp hasarlanması görülebiliyor" diyen SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Kamil Gülşen, Covid-19 hastalığını geçiren hastalara mutlaka kalp kontrollerini yaptırmalarını önerdi.

Covid-19 hastalığı tüm dünyada ve Türkiye'de çok sayıda insanı etkilemekte. Hastalığın tedavisinin ardından vücutta çeşitli organlarda yan etkilerin oluştuğu da uzmanlar tarafından açıklanmakta. Covid-19 hastalığının akciğerden sonra vücutta en çok etkilediği organların başında ise kalp geliyor. Covid-19'un vücutta bıraktığı hasarın yanı sıra tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri de kalp sağlığını bazı durumlarda olumsuz etkileyebiliyor. Covid-19 hastalığı ve kalp sağlığı üzerine açıklamalarda bulunan SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Kamil Gülşen, özellikle kalp rahatsızlığı bulunup Covid-19 hastalığını atlatmış olan hastalara mutlaka kalp kontrollerini yaptırmalarını önerdi.

"Özellikle yoğun bakımda yatarak Covid-19 tedavisi gören hastalarda yüzde 20 oranında bir kalp hasarlanması görülebiliyor"

Covid-19 hastalığını yoğun bakımda atlatmış olan hastaların mutlaka kontrollerine devam etmesini tavsiye eden Uz. Dr. Kamil Gülşen, "Covid-19 hastası olup kalp hastası olan hastalarda hastalık sonrası mutlaka kalp kontrollerini düzenli olarak yaptırması hatta önceki kontrollerine göre daha erken, daha sık kontroller yaptırmasını tavsiye ederiz. Daha öncesinde kalp hastalığı olmayıp Covid-19 hastalığı geçiren hastalarda Covid-19 hastalığını nasıl geçirdiği önemli. Burada bir tavsiyede bulunurken buna dikkat ediyoruz. Hastalığı ağır geçiren hastalarda, özellikle yoğun bakımda yatarak tedavi gören hastalarda yüzde 20 oranında bir kalp hasarlanması görülebiliyor. Hatta bunların yüzde 5 ile 10 arasında da kalp kasında bir iltihap oluşabilir. Sonrasında da Covid-19 hastalığı pıhtılaşma eğilimini arttırdığı için buna bağlı bir takım sorunlar; yani kalp krizi olsun, akciğere pıhtı atması olsun bu tarz sorunlar olabiliyor. Bu nedenle özellikle daha öncesinde kalp hastalığı olmayıp Covid-19'u ağır geçiren yoğun bakım ya da serviste uzun süre yatarak tedavi gören hastalarda hastalık geçtikten sonra mutlaka kalp kontrollerini yapmakta yarar var. Çünkü kalp problemlerinin görülme sıklığı artıyor." dedi.

"Covid-19 hastalığının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar kalple ilgili birtakım yan etkiler yapabiliyor"

Öncesinde kalp rahatsızlığı olmayan ve Covid-19 hastalığını hafif geçiren fakat sonrasında kalp çarpıntısı gibi çeşitli belirtiler gösteren hastalarda kalp kontrolünü tavsiye eden Uz. Dr. Gülşen, "Covid-19 hastalığını hafif geçiren ayakta ya da evde istirahat ederek geçiren hastalarda ve daha öncesinde kardiyak problemi olmayan hastalarda şayet çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik gibi bir şikayet olursa bu durumda mutlaka bir kalp uzmanına başvurmalarını tavsiye ederim. Çünkü Covid-19 hastalığı vücutta tüm organları etkileyebilen bir hastalık. Akciğeri etkilediği gibi sıklıkla kalbi de etkiliyor. Kalp zarı iltihabı yapabiliyor. Miyokardit dediğimiz kalp kası iltihabına neden olabiliyor. Bunun yanı sıra hastalığın tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar kalple ilgili birtakım yan etkiler yapabiliyor. Özellikle kalp ritmi üzerine birtakım yan etkiler yapabiliyor. Özellikle bu hastalarda, yani ilaç kullanmış ve sonrasında çarpıklıkları olan hastalarda mutlaka bir kalp kontrolü, özellikle ritim üzerine bazı tetkikler yapmak gerekebiliyor." diye konuştu.

"Covid-19 hastalığının kalp damar sağlığı üzerine doğrudan olumsuz etkisi olabiliyor"

Covid-19 hastalığı sonrasında kalple ilgili herhangi bir anormal belirti görülmeyen hastalarda rutin kontrolün gerekli olmadığından bahseden Uz. Dr. Gülşen, "Covid-19 hastalığını geçirmiş hafif atlatmış, öncesinde de kalp problemi olmayan ve sonrasında da herhangi bir çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi, çabuk yorulma halsizlik gibi yakınmaları olmayan hastalarda rutin olarak kalp kontrolü yapmak gerekli değil. Bunun dışında kalp hastası olup hipertansiyon, kalp yetmezliği ya da kalp damar hastalığı gibi bir kalp hastalığı olup Covid-19 hastalığı geçiren hastalarımız mutlaka tedaviden sonra bir kalp doktoruna kontrol olmalılar. Çünkü hastalığın kalp damar sağlığı üzerine zaten doğrudan olumsuz etkisi olabiliyor. Mevcut olan durumu kötüleştirmiş olabilir. Özellikle tansiyon hastalarında belki tansiyon tedavisini değiştirmek gerekebilir. ya da kullanılan ilaçların yan etkisi kalp ritmi üzerine olumsuz bir etkisi olmuş olabilir. Bu bakımdan belki ek tetkikler yapmak gerekecektir. Bu bakımdan hastalara mutlaka Covid-19 sonrası kalp kontrollerini yaptırmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Covid-19'u yoğun bakımda geçirenler dikkat: Kalpte ciddi hasar oluşabilir
Covid-19'u yoğun bakımda geçirenler dikkat: Kalpte ciddi hasar oluşabilir
Covid-19'u yoğun bakımda geçirenler dikkat: Kalpte ciddi hasar oluşabilir
Covid-19'u yoğun bakımda geçirenler dikkat: Kalpte ciddi hasar oluşabilir

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Gülşen, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Covid-19'u yoğun bakımda geçirenler dikkat: 'Kalpte ciddi hasar oluşabilir' - Son Dakika


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