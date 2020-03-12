Covid-19'un akciğerlere verdiği zararı gösteren röntgen ve tomografi görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19'un akciğerlere verdiği zararı gösteren röntgen ve tomografi görüntüleri - Son Dakika Dünya

Covid-19'un akciğerlere verdiği zararı gösteren röntgen ve tomografi görüntüleri

6 saat önce

İlk kez 12 Aralık'ta Çin'de tespit edilip 3 ayda pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüsün, hastaların akciğerlerinde oluşturduğu hasarı radyolojik görüntülerde görmek mümkün.

Covid-19'un akciğerlere verdiği zararı gösteren röntgen ve tomografi görüntüleri, System.String[]

İlk kez 12 Aralık'ta Çin'de tespit edilip 3 ayda pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüsün, hastaların akciğerlerinde oluşturduğu hasarı, röntgen gibi radyolojik görüntülerde görmek mümkün.


Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA), virüs ile ilgili yapılan araştırmalar kapsamında Covid-19 hastalarının akciğerlerinin tomografi ve röntgen görüntülerini yayınladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:01 
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