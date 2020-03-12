Covid-19'un akciğerlere verdiği zararı gösteren röntgen ve tomografi görüntüleri

İlk kez 12 Aralık'ta Çin'de tespit edilip 3 ayda pandemiye dönüşen yeni tip koronavirüsün, hastaların akciğerlerinde oluşturduğu hasarı, röntgen gibi radyolojik görüntülerde görmek mümkün.



Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA), virüs ile ilgili yapılan araştırmalar kapsamında Covid-19 hastalarının akciğerlerinin tomografi ve röntgen görüntülerini yayınladı.