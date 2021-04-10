Covid-19'un Brezilya mutasyonu Çekya'ya sıçradı - Son Dakika

Çekya'nın Decin kentinde 2 kişide korona virüsün Brezilya'da görülen mutasyon tipi tespit edildi. Ülkede ilköğretim öğrencilerinin Pazartesi günü örgün öğretime dönmesi beklenirken, Decin'de okula dönüşler ertelendi.

Çekya Sağlık Bakanı Petr Arenberg, Covid-19'un Brezilya'da görülen mutasyonunun ülkeye sıçradığını bildirdi. Virüsün ülkenin kuzeyinde, Almanya sınırında yer alan Decin kentinde 2 kişide tespit edildiğini ifade eden Sağlık Bakanı Arenberg, Pazartesi günü ilköğretim öğrencilerinin okullara dönüşünün bu bölgede 1 hafta süreyle ertelendiğini aktardı. Arenberg, söz konusu kişilerin temasta bulunduğu kişileri belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla ülkede salgının yavaşlama eğilimine girdiğini kaydetti.

1.5 MİLYONDAN FAZLA VAKA, 28 BİNE YAKIN ÖLÜ

Perşembe günü 60 bine yakın aşının yapıldığı Çekya'da bugüne kadar 1 doz aşılanan kişi sayısı 2 milyona yaklaşırken, iki doz alan kişi sayısı ise 665 bine ulaştı. 10 buçuk milyon nüfuslu ülkede Haziran ayı sonuna kadar nüfusun yüzde 58'nin aşılanması hedefleniyor. Salgının başından bu yana 1 buçuk milyonu aşkın korona virüs vakasının tespit edildiği Çekya'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bine yaklaştı.

5 Ekim'den bu yana Çekya'da yürürlükte olan olağanüstü hal uygulaması 12 Nisan Pazartesi günü itibarıyla sona erecek. Bu kapsamda 1 Mart'tan itibaren geçerli olan akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı ile bölgelerarası seyahat kısıtlaması kalkacak. Kırtasiyeler, çilingir dükkanları, çamaşırhaneler, çocuk giyim ve ayakkabı mağazalarının da aralarında bulunduğu bazı dükkanlar ile gıda satışı yapan pazar yerleri yeniden açılacak. Anaokullarının da yeniden açılacağı ülkede, ilkokul öğrencileri ise vardiyalı eğitim görecek. Buna göre bir hafta sınıfların yarısı örgün, diğer yarısı uzaktan eğitim görecek. İkinci hafta ise geri kalanlar örgün eğitim alabilecek. Maske takma zorunluluğu olan söz konusu öğrencilere her hafta korona virüs testi yapılacak.