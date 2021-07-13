Covid-19'un Delta mutasyonu Azerbaycan'a sıçradı - Son Dakika

Azerbaycan'da Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonu 31 kişide tespit edildi.

Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta mutasyonu dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Zorunlu Sağlık Sigortası Kurumu ve Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Azerbaycan'da yeni tip korona virüsün Delta mutasyonunun tespit edilmesine ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, Azerbaycan'da salgını kontrol altına almak için alınan önlemler kapsamında, SARS-CoV-2 virüsünün genetik mutasyonları üzerinde düzenli olarak testlerin yapıldığı ve yabancılardan yakın zamanda alınan 31 örnekte B.1.617 (Delta) mutasyonu ve 9 örnekte ise Covid-19'un İngiltere'de ortaya çıkan B.1.1.7 mutasyonu (20 Alpha V1) tespit edildiğini belirtildi.

(Kamil Nadirli/İHA)