Covid-19'un ekonomi üzerindeki uzun dönemli etkileri - Son Dakika

Covid-19'un ekonomi üzerindeki uzun dönemli etkileri

25.11.2020 13:15
Covid-19'un ekonomi üzerindeki uzun dönemli etkileri, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oytun Meçik, Covid-19'un ekonomi üzerinde uzun dönemli etkilerinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oytun Meçik, Covid-19'un Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinde uzun dönemli etkilerinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Pandemi nedeniyle alınan önlemlerin toplumun ekonomik koşulları üzerinde etkili olduğunu belirten Doç. Dr. Meçik, ilk dönemde bu etkiler hakkında toplumun daha iyimser olduğunu, ancak sürenin uzaması ve özellikle sonbaharda artan vaka sayısı ile yeniden sıkılaştırılan önlemlerin beklentileri olumsuz etkilediğini söyledi. Meçik, "Covid-19 sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada benzer biçimde ekonomik sorunlara yol açtı ve açmaya devam ediyor. Bu süreçte ekonominin bütün kanalları etki altında kaldığı için hanehalkının tüketim davranışı da firmaların yatırım kararları da önemli ölçüde değişim gösteriyor. Kuşkusuz bir ekonomide bütün bunlar birbiriyle bağlantılı değişkenler. Eğer hanehalkı kesimi, olağan tüketim anlayışının dışına çıkar ve tümüyle farklı bir tüketim kalıbına geçiş yaparsa, makroekonomik düzeyde bunun firmalar ve firmaların istihdam kararları üzerinde önemli değişmeler olur. Böylece göreli olarak yüksek düzeyde olan işsizliğin, özellikle kısa vadede çok daha yükselmesi gündeme gelir" dedi.

"İşsizlik yanında yoksulluğu getirir"

Makroekonominin önemli meselelerinden biri olan işsizliğin, gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu gündeme getireceğine dikkat çeken Meçik, "İşgücü piyasasında pandeminin etkileri çok detaylı biçimde incelenmelidir. Özellikle çalışma koşullarının salgının etkilerinden daha fazla etkilendiği sektörlerde ve halihazırda daha az korunaklı gruplarda iş ve gelir kayıpları daha fazla gündeme gelecektir. Aynı zamanda pandeminin hemen başlarında ilk işsiz kalan kesimin kayıt dışı çalışanlar olduğu görüldü. Kayıt dışı çalışanlardan işsiz kalanların işsizlik rakamlarına yansımasını göremediğimiz için, toplum geneline bu gelir eşitsizliğinin ve yoksulluğun daha radikal biçimde yansıyacağını öngörüyoruz. Toplumsal yaşamın devamlılığı ve suç eğiliminin önlenmesi bakımından bu sürecin de ciddiyetle takip edilmesi gerekiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Covid-19'un ekonomi üzerindeki uzun dönemli etkileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Koronavirüs, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Covid-19'un ekonomi üzerindeki uzun dönemli etkileri - Son Dakika Ekonomi


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