KPMG Türkiye, koronavirüs salgınının Türk iş dünyasını nasıl etkilediğini araştırdı.
KPMG Türkiye, koronavirüs salgınının Türk iş dünyasını nasıl etkilediğini araştırdı. Ankete katılan iş dünyası temsilcileri pandeminin ekonomiye olumsuz etkisinin ortadan kalkması için en az bir yıla ihtiyaç olduğu görüşünde.
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18.04.2020 06:11:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: COVID-19’un etkisi en az bir yıl sürecek - Son Dakika