Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı - Son Dakika

Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı

15.04.2021 09:57
Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı, System.String[]

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sivas'ın tek bir korona virüs vakası görülmeyen 30 haneli 101 nüfuslu Eğribucak köyünde 65 yaş üstü tüm vatandaşlara Covid-19 aşısı yapıldı.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sivas'ın tek bir korona virüs vakası görülmeyen 30 haneli 101 nüfuslu Eğribucak köyünde 65 yaş üstü tüm vatandaşlara Covid-19 aşısı yapıldı.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sivas'ta merkeze bağlı Eğribucak köyünde şimdiye kadar bir tek bile korona virüs vakası görülmedi. Sosyal mesafe ve hijyene önem veren köylüler tüm kurallara riayet etti. Bunun sonucu olarak 30 haneli, 101 nüfuslu Eğribucak köyünde hiçbir korona virüs vakası görülmedi. Korona virüsün giremediği bu köye Sağlık çalışanları girerek 65 yaş üstü tüm vatandaşlara korona virüs aşısı yaptı. Yaklaşık 70 kişinin aşı olduğu köyde 65 yaş üstü vatandaşlar Covid-19'a karşı koruma altına alındı. Öte yandan sağlık çalışanları hastaneye gidemeyen vatandaşların aşılarını evine giderek yaptı.

Covid-19 aşısı olan köy sakini Mevlüde Durna, köylerine virüsün hiç girmediğine dikkat çekerek, "Köy halkında hiç korona olmadı, köyümüze hiç virüs girmedi. Çok şükür muhtarımızda hiçbir yere gidip gelmiyor yabancı kimseyi de köye getirmiyor. Aşı olduk sağlıkçılarımız geldi çok sağ olsunlar teşekkür ediyorum. Köye virüsün gelememe nedeni muhtar yabancıların gelmesine izin vermiyor. Kimseyle görüşmüyoruz sosyal mesafeyi koruyoruz, maskemizi takıyoruz. Sağlığımız sıhhatimiz yerinde bize bir senedir hiç virüs gelmedi" dedi.

"Köye hastalık girmeden aşı girdi"

Köy Muhtarı Fatih Durna, köylerine hastalık girmeden aşının girdiğini belirterek, "Köyümüze şimdiye kadar hiç virüs görülmedi çok şükür. Devletimiz sağ olsun köye hastalık girmeden aşı girdi gördüğünüz gibi bundan dolayı memnunuz. Hastalığın girmemesinin sebebi de sosyal mesafe, maske, temizlik başka bir formülü yok. Sağlıkçılar sağ olsun bugün 3 kişi aşı oldu şu ana kadar da köyümüzde toplam 70 kişi aşı oldu" dedi. - SİVAS

Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı
Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı
Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı
Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı
Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı
Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı
Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı

Koronavirüs, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Bakan Masum Türker, kayıp 128 milyar dolar eleştirilerini yorumladı: Rezerv değil dış borç Eski Bakan Masum Türker, kayıp 128 milyar dolar eleştirilerini yorumladı: Rezerv değil dış borç Elini önce kalbine sonra kravatına götürdü! CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı Elini önce kalbine sonra kravatına götürdü! CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vaka sayıları düşerse teravih namazıyla ilgili yeni bir karar alabiliriz Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vaka sayıları düşerse teravih namazıyla ilgili yeni bir karar alabiliriz 2 haftalık süreç bayramı nasıl geçireceğimizi belirleyecek! Tam kapanma seçeneği de masada 2 haftalık süreç bayramı nasıl geçireceğimizi belirleyecek! Tam kapanma seçeneği de masada Lüks tatil fotoğrafları cerrahın başına dert oldu! Eski eş nafaka artırımı için soluğu mahkemede aldı Lüks tatil fotoğrafları cerrahın başına dert oldu! Eski eş nafaka artırımı için soluğu mahkemede aldı Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kimin kaçırdığı ortaya çıktı Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kimin kaçırdığı ortaya çıktı Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu Günlerdir yoğun bakımda yatan Burak Sergen'in hastalığı belli oldu FETÖ'nün binlerce euroluk VIP firar tarifeleri ifşa oldu! Gülen'le fotoğrafı olmayanı Kanada'ya almıyorlar FETÖ'nün binlerce euroluk VIP firar tarifeleri ifşa oldu! Gülen'le fotoğrafı olmayanı Kanada'ya almıyorlar

Son Dakika Haberleri
09:57 Teknik Direktör Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor
09:51 Eski Bakan Masum Türker, kayıp 128 milyar dolar eleştirilerini yorumladı: Rezerv değil dış borç
09:43 Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi
09:35 Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Aşı olmaya çekinenler için ikna timleri geliyor
09:28 Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti
09:21 Lüks tatil fotoğrafları cerrahın başına dert oldu! Eski eş nafaka artırımı için soluğu mahkemede aldı
09:11 İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma ile ilgili en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı
09:06 Sadakatsiz dizisinde Derin ve Asya'yı kimin kaçırdığı ortaya çıktı
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine yanıt verdi: Tam bir terbiyesizlikti
17:39 Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olmuştu! O sürücü 15 gün sonra serbest kaldı
Teknik Direktör Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor Teknik Direktör Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor         
09:57
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Katil kocanın korkunç planını Katil kocanın korkunç planını "Vicdan azabı çekiyorum" diyen arkadaşının sözleri deşifre etti         
09:28
15 yıl önce yardım ettiği evsiz hamile kadın yüzünden dolandırılan vatandaş her yerde hakkını arıyor 15 yıl önce yardım ettiği evsiz hamile kadın yüzünden dolandırılan vatandaş her yerde hakkını arıyor         
09:26
THY, 1 Haziran'a kadar Rusya'ya tüm seferleri durdurdu THY, 1 Haziran'a kadar Rusya'ya tüm seferleri durdurdu         
09:21
İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma ile ilgili en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanma ile ilgili en çok merak edilen 9 soruyu yanıtladı         
09:12
Türk Kaptan, görevde olduğu gemide merdivenden düşerek yaşamını yitirdi Türk Kaptan, görevde olduğu gemide merdivenden düşerek yaşamını yitirdi         
09:05
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
5,5 ay önce anne olan Sinem Kobal, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi 5,5 ay önce anne olan Sinem Kobal, ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi         
07:16
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! İzinler durduruldu, istifa ve emeklilik başvuruları kabul edilmeyecek Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! İzinler durduruldu, istifa ve emeklilik başvuruları kabul edilmeyecek         
00:36
Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var         
23:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu         
15:55
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 10:01:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19'un giremediği bu köyde aşılama tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei