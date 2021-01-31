Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu Yunanistan'a sıçradı - Son Dakika

Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu Yunanistan'a sıçradı

31.01.2021 23:07
Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu Yunanistan'a sıçradı, System.String[]

Yunanistan'da Covid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonu ilk kez 1 kişide tespit edildi.

Yunanistan'da Covid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonu ilk kez 1 kişide tespit edildi.

Korona virüsün mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olan İngiltere ve Güney Afrika türleri, Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Yunanistan'ın Selanik kentinde ilk kez 1 kişide Covid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonu tespit edildi.

Sivil Koruma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, Yunan basınına verdiği demeçte, tespit edilen vakanın Yunan Ortodoks Hristiyan Kilisesi'nden bir yetkili olduğunu belirterek, "Geniş alanda moleküler testler ve hızlı testler ile kapsamlı taramalar yürütüyoruz. Panik yapmaya gerek yok" dedi.

Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) başkanı Panagiotis Arkoumaneas ise yaptığı açıklamada, vatandaşlara salgına karşı alınan önlemlere ve uzmanlar tarafından verilen talimatlara uyması yönünde çağrıda bulundu.

İNGİLTERE MUSTASYONU 173 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

EODY tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'de tespit edilen virüsün yeni türünün 12 Ocak-27 Ocak tarihlerinde alınan örneklere yapılan analizlerin ardından 107 olan vaka sayısının 173'e çıktığı duyuruldu.

Yunanistan'da korona virüs salgının ile mücadele kapsamında geçtiğimiz sene 7 Kasım'dan bu yana karantina tedbirleri uygulanıyor. Hükümet, artan vakaların ardından geçtiğimiz Cuma günü karantina tedbirlerini 8 Şubat'a kadar uzatma kararı almıştı.

Yunanistan'da toplam vaka sayısı 156 bin 957'ye, toplam can kaybı ise 5 bin 796'ya ulaştı.

-İHA-

Güney Afrika, Koronavirüs, Yunanistan, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19'un Güney Afrika mutasyonu Yunanistan'a sıçradı - Son Dakika


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