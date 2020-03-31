Covid-19'un hırsız fırsatçıları polisten kaçamadı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde korona (Covid-19) virüsü nedeniyle kapalı olan Halk Eğitim Merkezi'nde hırsızlık girişimi yaşandı. Aralarında 18 yaşından küçük olduğu belirlenen 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Her geçen gün korona virüse karşı alınan önlemler artıyor. Halkın bir arada bulunmaması için eğitim merkezleri kapatılıyor. Bunu fırsat bilen hırsızlar gözlerini kapılarına kilit vuran Halk Eğitim Merkezlerine dikti.



Çanakkale Biga ilçesi Turan Mahallesi'nde bulunan Biga Halk Eğitim Merkezi soyuldu. Hırsızlık olayı üzerine bölgeye giden Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, geniş çaplı inceleme çalışması başlattı. Biga Halk Eğitim Merkezi ve bazı güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifade veren hırsızlık zanlıları, teknolojik ürünleri sattıklarını belirttiler. Yapılan çalışmalar üzerine hırsızlık malı olan teknolojik ürünler bulunarak Halk Eğitim Merkezine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 7 hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE