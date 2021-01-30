Covid-19'un sperm kalitesini düşürdüğü iddiası doğru mu? Uzmanlar açıkladı - Son Dakika

Covid-19'un sperm kalitesini düşürdüğü iddiası doğru mu? Uzmanlar açıkladı

30.01.2021 15:46
Covid-19'un sperm kalitesini düşürdüğü iddiası doğru mu? Uzmanlar açıkladı, System.String[]

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre, Covid-19 erkeklerde sperm kalitesinin düşmesine neden oluyor. Ancak, bilim insanları bu durumun doğurganlığı etkilediği konusunda hemfikir değil. Bir görüş, erkek üreme sisteminin 'riskli organ' ilan edilmesini savunurken, araştırmanın kesin sonuçlar içermediğine vurgu yapan bilim insanları da var. İşte ayrıntılar...

Dünya çapında 2 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan koronavirüs pandemisinin insan sağlığı üzerindeki diğer etkileri de keşfedilmeye devam ediliyor.& ;

'SPERM KALİTESİ DÜŞÜYOR'

Geçen cuma Reproduction dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, salgının erkeklerde sperm kalitesini düşürdüğü ve doğurganlığı azalttığı belirtildi ve "Bu bulgular, erkek üreme sisteminin koronavirüs nedeniyle zarar görebileceğine dair ilk doğrudan deneysel kanıtı ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.

'DOĞURGANLIĞI TEHLİKEYE ATMIYOR'

Ancak, araştırma sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, virüsün erkeklerde doğurganlığı tehlikeye atma kapasitesinin kanıtlanmadığını söyledi.

Konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar da, hastalığın sperm kalitesini etkilediği belirtilmişti. Virüsün akciğer dokusuna erişmek için kullandığı reseptörler aynı zamanda testislerde de bulunuyor.

İNCELEMELER YAPILDI

Sputnik'in aktardığına göre, Almanya'daki Justus-Liebig Üniversitesi'nden Behzad Hajizadeh Maleki ve Bahtyar Tartibian da, koronavirüsün henüz tartışmalı olan doğurganlık üzerinde etkileri üzerine incelemelerde bulundu.& ;

Araştırmada, koronavirüse yakalanan 84 erkek üzerinde 10'ar gün aralıklı olarak analizler yapıldı ve sonuçlar 105 sağlıklı erkeğin verileriyle karşılaştırıldı.& ;

OKSİDATİF STRESE MARUZ KALIYORLAR

Elde edilen bulgular ise, hastalardaki sperm hücrelerinin vücuttaki DNA ve proteinlere zarar verebilecek oksidatif strese maruz kaldıkları yönünde.& ;

'YÜKSEK RİSKLİ BİR ORGAN OLARAK İLAN EDİLMELİ'

Araştırma sonuçları hakkında açıklamalarda bulunan Maleki, erkek üreme sisteminin DSÖ tarafından 'riskli organ' olarak ilan edilmesi gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: & ;

"Sperm hücreleri üzerinde düşük doğurganlık potansiyeli ile ilgili olan bu etkiler zamanla iyileşme eğiliminde olsa da koronavirüs hastalarında yüksek düzeyde kaldı. Erkek üreme sistemi 'Kovid-19 enfeksiyonuna karşı savunmasız bir alan' olarak görülmeli ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yüksek riskli bir organ olarak ilan edilmeli."

'UZUN SÜRELİ HASARA DAİR...'

Ancak, İngiltere'deki CARE Fertility Group embriyoloji direktörü Alison Campbell, erkeklerin 'çok da fazla endişelenmemesi gerektiği' görüşünde. Campbell, Londra merkezli Science Media Centre'a yaptığı açıklamalarda "Şu anda Kovid-19'un sperm veya erkek üreme potansiyeline verdiği uzun süreli hasara dair kesin bir kanıt bulunmuyor" ifadelerini kullandı. Campbell bu görüşünü ise, 'iyileşen erkeklerin kortikosteroidler ve antiviral tedavilerle tedavi edilirken kontrol grubun tedavi edilmediği için sonuçların çarpık olabileceği' savıyla açıklıyor.

'FAZLA KİLOLU ERKEKLER...'

Sheffield Üniversitesi'nde erkek üreme uzmanı olan Allan Pacey ise, araştırma sonuçarına ilişkin yaptığı yorumda, sperm kalitesindeki düşüşün bazı göstergelerinin Covid-19 dışında faktörlerden de kaynaklanabileceğini söyledi ve koronavirüs grubunda incelenen erkeklerin fazla kilolu olduğuna dikkat çekti.

Covid-19'un sperm kalitesini düşürdüğü iddiası doğru mu? Uzmanlar açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Sperm, Cuma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Covid-19'un sperm kalitesini düşürdüğü iddiası doğru mu? Uzmanlar açıkladı - Son Dakika Magazin


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