Covid-19'un Ülkemizdeki Yayılımına Dair Üç Senaryo Hazırlandı! - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Covid-19'un Ülkemizdeki Yayılımına Dair Üç Senaryo Hazırlandı! - Son Dakika

Covid-19'un Ülkemizdeki Yayılımına Dair Üç Senaryo Hazırlandı!

18 dakika önce

Econix Araştırma tarafından hazırlanan yeni rapor, virüs salgınının önümüzdeki süreçlerine yönelik ışık tutuyor.

Covid-19'un Ülkemizdeki Yayılımına Dair Üç Senaryo Hazırlandı!, System.String[]

Econix Araştırma tarafından hazırlanan yeni rapor, virüs salgınının önümüzdeki süreçlerine yönelik ışık tutuyor. İşte detaylar!


Üç Senaryo Belirlendi!


Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs hemen her ülkede ortaya çıktı ve hızlı bir yayılım gösteriyor. Konu hakkında bazı araştırmalarda bulunan Econix Araştırma, virüsün yayılımını göz önüne alarak ülkemizi baz alan bir rapor hazırladı.


Her üç senaryo da 30 Haziran 2020 tarihine kadarki süreci kapsıyor.


Birinci Senaryo


İlk senaryoda sosyal izolasyonun başarılı bir şekilde uygulandığı göz önüne alındı. Bu durumda vaka sayısındaki artış hızının mart ayı sonundan itibaren düşüşe geçmesi bekleniyor. Eğer söz konusu süreç başarılı bir şekilde 30 Haziran 2020 tarihinde 52,614 vaka ve 2,616 ölüm ile karşılaşmamız olası görülüyor.


Etkin önlemlerin sürdürüldüğü senaryoda nisan ayında tepenin görülmesi ve ardından çan eğrisinin düşüş aşamasına geçilmesi ön görülmekte.


Bu senaryoda zirve dönemde (aynı anda) 856 adet yoğun bakım yatağına ve 3,975 adet nitelikli yatağa ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor. Yani sağlık sistemi kapasitesinde bir yığılmanın ya da eksikliğin olmayacağı görülüyor.


İkinci Senaryo


İkinci senaryoda sosyal izolasyonun kısıtlı bir şekilde uygulandığı varsayıldı. Bu senaryoda ise 30 Haziran 2020 tarihinde 183,992 vaka ve 9,143 ölüm ile karşılaşacağımız tahmin ediliyor. Eğer sosyal izolasyon kısıtlı bir şekilde dahi olsa yapılırsa salgının mayıs ayının sonlarına doğru kontrol altına alınabileceği ön görülüyor.


Bu senaryoda zirve dönemde (aynı anda) 2,586 adet yoğun bakım yatağına ve 12,008 adet nitelikli yatağa ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor. Yani sağlık sistemi kapasitesinde bir yığılmanın ya da eksikliğin olmayacağı görülüyor.


Üçüncü Senaryo


Son senaryoda ise salgına karşı hiçbir önlemin alınmadığı varsayılıyor. Bu durumda 30 Haziran 2020 tarihinde 3,705,555 vaka ve 184,213 ölüm ile karşılaşabileceğimiz ön görülüyor. Buna ek olarak bu durumda haziran sonunda dahi salgının kontrol altına alınamama ihtimali bulunuyor.


Bu senaryoda zirve dönemde (aynı anda) 47,891 adet yoğun bakım yatağına ve 222,421 adet nitelikli yatağa ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor. Yani sağlık sistemi kapasitesinde bir aşımın ve yetersizliğin olması mümkün görünüyor.

Koronavirüs, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:34 

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