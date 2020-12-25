Covid-19'un yeni mutasyonu Japonya'da doğrulandı - Son Dakika

Covid-19'un yeni mutasyonu Japonya'da doğrulandı

25.12.2020 16:32
Covid-19'un yeni mutasyonu Japonya'da doğrulandı, System.String[]

Japonya'da Covid-19'un mutasyonu ilk kez doğrulandı.

Japonya'da Covid-19'un mutasyonu ilk kez doğrulandı. İngiltere'den ülkeye geldiği belirtilen ve pozitif sonuç veren 5 kişi karantinaya alındı.

Güney Afrika ve İngiltere'de görülen ve daha fazla bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19'un yeni türünün Japonya'da ilk kez doğrulandığı bildirildi. Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura yerel saatle bu gece 21.00 sularında düzenlediği basın toplantısında İngiltere'den ülkeye döndüğü tespit edilen 5 kişide mutasyon korona virüse rastlandığını açıkladı. Havaalanı karantina istasyonlarında yapılan Covid-19 testlerinde pozitif sonuç veren 5 kişiden alınan örneklerin Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne gönderildiği öğrenilirken, yapılan analizler sonucunda mutasyona uğramış Covid-19 varyantını taşıdıklarının belirlendiği kaydedildi.

21 Aralık'ta Japonya'ya gelen 5 kişiden 2'sinin Haneda Havaalanı, 3'ünün ise Kansai Uluslararası Havalimanı'dan ülkeye giriş yaptığı belirtildi.

JAPONYA'DA RASTLANMAMIŞTI

Mutasyon Covid-19'un yeni Japonya'da ilk etapta rastlanmamış, Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato geçtiğimiz Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne göre, ülkemizde böyle bir virüs doğrulanmadı. Sağlık bakanlığı İngiliz hükümetiyle yakın bilgi alışverişinde bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

SEYAHAT KISITLAMASI GETİRİLMİŞTİ

Japonya hükümeti geçtiğimiz Perşembe günü ise İngiltere'den iş veya eğitim gibi amaçlarla gelen yabancı uyrukluların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı. Japonya'da oturma izni olan yabancılar ve Japon vatandaşlarının ise ülkeye girişine izin verileceği belirtilmişti. Son olarak Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, benzer bir seyahat sınırlamasının Güney Afrika için de uygulanacağını duyurmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)

Güney Afrika, Koronavirüs, İngiltere, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19'un yeni mutasyonu Japonya'da doğrulandı - Son Dakika


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