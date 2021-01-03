Covid-19'un yeni türü Yunanistan'a sıçradı - Son Dakika

Covid-19'un yeni türü Yunanistan'a sıçradı

03.01.2021 23:07
Covid-19'un yeni türü Yunanistan'a sıçradı, System.String[]

Yunanistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, İngiltere'den Yunanistan'a gelen 4 kişide Covid-19'un yeni türünün tespit edildiğini açıkladı.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, İngiltere'den Yunanistan'a gelen 4 kişide Covid-19'un yeni türünün tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19'un yeni türü Yunanistan'a sıçradı. Yunanistan Sağlık Bakanlığı yetkilisi, İngiltere'den Yunanistan'a gelen 4 kişide Covid-19'un yeni türünün tespit edildiğini aktararak, bu kişilerin karantina altına alındığını ifade etti.

Yunanistan, korona virüsün yayılmasını kontrol altına almak için bugünden itibaren 1 hafta boyunca tedbirleri sıkılaştırarak, Noel öncesinde yeniden açılmasına izin verilen kuaför salonlarını ve kitapçıları kapattı.

Yunanistan'da toplam vaka sayısı 140 bin 99'a, toplam can kaybı ise 4 bin 957 ulaştı.

-İHA-

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Yunanistan, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19'un yeni türü Yunanistan'a sıçradı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca'dan SMA hastaları için başlatılan kampanyaya tepki: Buna hiç kimsenin alet olmaması gerekir 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi Otomobili ile domuz avlamaya çalışan vatandaş canından oldu Kayserispor maçında gerginlik! Milletvekilinin, Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edildi Exxen'in kayıt ücretini az bulan Acun Ilıcalı, 3 gün içinde gelen üyeliklerle kasayı doldurdu Üniversite öğrencisi, kendini barfiks demirine asarak canına kıydı Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber! Artık destek almadan yürüyebiliyor Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber! Artık destek almadan yürüyebiliyor         
22:51
Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca, tartıştığı eşini boğarak öldürdü Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca, tartıştığı eşini boğarak öldürdü         
22:24
İş insanı Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu İş insanı Asil Nadir, 79 yaşında 6. kez baba oldu         
21:57
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yeni aşka yelken açtı         
21:49
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, diyalize bağlandı         
21:18
Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler Sagopa Kajmer'in şarkısını seslendiren İrem Derici'ye Kolera'dan ağza alınmayacak küfürler         
20:26
Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu Balık tutmak için falezleri tercih eden genci görenler, intihar teşebbüsü ihbarında bulundu         
16:40
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir         
14:25
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 23:12:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19'un yeni türü Yunanistan'a sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei