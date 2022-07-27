Covid-19 vaka sayılarında hızlı artış - Son Dakika
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Covid-19 vaka sayılarında hızlı artış

27.07.2022 15:59

Covid-19'un yeni varyantları BA4 ve BA5 diğerlerine göre çok daha bulaştırıcı. Bir Covid hastası hastalığı 19 kişiye bulaştırabiliyor.

Covid-19'un yeni varyantları BA4 ve BA5 diğerlerine göre çok daha bulaştırıcı. Bir Covid hastası hastalığı 19 kişiye bulaştırabiliyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre vaka sayısı 35 binlerde.

ÖLÜM ORANLARINDAKİ ARTIŞ 5 KAT

Tüm dünyada ve Türkiye'de Covid-19 vaka sayıları hızla arttı. Yeni varyantlar için uzmanlar yeryüzünün en hızlı bulaşan virüsü tanımlamasını yapıyor. Bu varyantlarla enfekte olmuş bir kişi hastalığı 19 kişiye bulaştırabiliyor. Bu durum ölüm oranlarına da yansımış durumda. Çünkü Haziran ayına kıyasla korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 katına çıktı. Doktorlar bu durumda maske zorunluluğunun yeniden getirilmesi gerektiği görüşünde.

(İHA)

YORUMLAR
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Kapadokya'da turizmciler pandemi kısıtlamalarına dönmek istemiyor Kapadokya'da turizmciler pandemi kısıtlamalarına dönmek istemiyor PROF. DR. ŞENER YENİ VARYANTLARA KARŞI GELİŞTİRİLECEK AŞIYI BEKLEMEK AKILCI DEĞİL PROF. DR. ŞENER YENİ VARYANTLARA KARŞI GELİŞTİRİLECEK AŞIYI BEKLEMEK AKILCI DEĞİL
Kaynak: İHA

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Covid-19 vaka sayılarında hızlı artış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Covid-19 vaka sayılarında hızlı artış - Son Dakika
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