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Covid-19'un yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
6 saat önce
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen yeni tip koronavirüsün, bundan 5 kat daha uzun süre canlı kaldığını açıkladı
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzeylerde, daha önce açıklanandan çok daha uzun süre yaşayabildiğine dikkati çekerek Japonya ve California'daki yolcu gemilerinde, tahliyeden 17 gün sonra bile kabinlerde virüsün izine rastlandığını bildirdi.
CDC'nin yeni raporunda, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen virüsün, bundan beş kat daha uzun süre canlı kaldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:02
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