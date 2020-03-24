Covid-19'un yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Covid-19'un yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

Covid-19'un yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı

6 saat önce

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen yeni tip koronavirüsün, bundan 5 kat daha uzun süre canlı kaldığını açıkladı

Covid-19'un yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı, System.String[]

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzeylerde, daha önce açıklanandan çok daha uzun süre yaşayabildiğine dikkati çekerek Japonya ve California'daki yolcu gemilerinde, tahliyeden 17 gün sonra bile kabinlerde virüsün izine rastlandığını bildirdi.


CDC'nin yeni raporunda, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen virüsün, bundan beş kat daha uzun süre canlı kaldığı belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, California, Japonya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:02 

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