Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da muhtarlar, din ve eğitim görevlileriyle toplantı yapıldı - Son Dakika

Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da muhtarlar, din ve eğitim görevlileriyle toplantı yapıldı

23.03.2021 13:52
Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da muhtarlar, din ve eğitim görevlileriyle toplantı yapıldı, System.String[]

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritasında vakaların patladığı 5 ilden biri olan Erzincan'da, korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında muhtarlar, din ve eğitim görevlileriyle toplantı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritasında vakaların patladığı 5 ilden biri olan Erzincan'da, korona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında muhtarlar, din ve eğitim görevlileriyle toplantı yapıldı.

Korona vaka sayısının 20 binleri aştığı Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısı 25'ten 39'a çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta en çok vaka artışının yaşandığı yüksek riskli 5 şehrin ( İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova) yöneticileri ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Bakan Koca, görüşme sonrası gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz." notunu paylaştı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan haftalık vaka artış raporunda en çok vaka görülen 5 şehir İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova olarak açıklanmıştı.

Erzincan'da bugün de korona virüsle mücadele kapsamında mahalle muhtarları, İl Müftülüğü personelleri ve okul müdürleriyle bir araya gelinerek toplantı düzenlendi.

AFAD Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ile mahalle muhtarları, İl Müftülüğü personelleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Mehmet Makas, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile yapılan denetimlerde mahalle muhtarlarının, müftülük personellerinin ve okul müdürlerinin katkı ve desteğinin önem arz ettiğini belirterek, salgın ile mücadeledeki başarı için herkesin tam bir iş birliği ve dayanışma ruhuyla hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Bugüne kadar korona virüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşları bilinçlendirme çabası içinde olunduğunu hatırlatan Vali Makas, ildeki vaka sayılarının artması sebebiyle yapılan uyarılara rağmen kurallara uymayarak, vatandaşlarımızın hayatını riske atan kişilere gerekli cezai işlemlerin tavizsiz bir şekilde uygulanacağını belirtti. - ERZİNCAN

Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da muhtarlar, din ve eğitim görevlileriyle toplantı yapıldı
Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da muhtarlar, din ve eğitim görevlileriyle toplantı yapıldı
Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da muhtarlar, din ve eğitim görevlileriyle toplantı yapıldı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Erzincan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da muhtarlar, din ve eğitim görevlileriyle toplantı yapıldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 vaka artışının en çok yaşandığı 5 ilden bir olan Erzincan'da muhtarlar, din ve eğitim görevlileriyle toplantı yapıldı - Son Dakika
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