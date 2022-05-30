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Covid-19 vakaları düşüşe geçti

30.05.2022 12:22
Covid-19 vakaları düşüşe geçti

Tayvan'da artışa geçerek 100 bin sınırına yaklaşan Covid-19 vakaları düşüşe geçti.

Tayvan'da artışa geçerek 100 bin sınırına yaklaşan Covid-19 vakaları düşüşe geçti.

Tayvan'da özellikle bu ay hızla yayılmaya başlayan Covid-19 salgınında vaka sayılarının 100 bin sınırına dayanmasının ardından düşüşler yaşanıyor. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tayvan Sağlık Bakanı Chen Shih-chung, vaka sayısının bir önceki güne göre yüzde 21 oranında azaldığını belirtti.

60 BİN 103 YENİ VAKA

Tayvan'da son 24 saatte 60 bin 103 Covid-19 vakası tespit edilirken, 109 kişi de hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 109 kişiden 106'sının kronik hastalığa sahip olduğu, 43 kişinin ise aşı yaptırmadığı öğrenildi.

TOPLAM VAKA SAYISI 2 MİLYONA YAKLAŞTI

Tayvan'da ilk olarak Ocak 2020'de tespit edilen Covid-19 salgınında, toplam vaka sayısı 1 milyon 952 bin 355'e ulaştı. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 165 olarak kayıtlara geçti.

(Uğur Rıfat Karlova - İHA)

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Kaynak: İHA

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