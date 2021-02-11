Covid-19 vakalarının neden artışa geçtiğini gösteren tablo - Son Dakika

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Covid-19 vakalarının neden artışa geçtiğini gösteren tablo

İzmir'de Kordon'un görüntüsü pandemi öncesini aratmadı

İZMİR - İzmir'de hafta başında etkili olan sağanağın ardından güneşin açmasını fırsat bilen İzmirliler, Kordon'a akın etti. Zaman zaman sosyal mesafe ile maske kuralının unutulduğu görüntülere yansıdı.

İzmir'de hafta başında etkili olan sağanağın ardından güneş açtı, hava sıcaklığı yükseldi. Güneşi gören İzmirliler ise Covid-19 tedbirlerini unutup Kordon'a akın etti. Genç, yaşlı birçok kişi, çimler ile sahil kenarında oturarak vakit geçirdi.

Kordon'da oluşan yoğunluk nedeniyle, sosyal mesafe ile maske kuralı da unutuldu. Gruplar halinde çimlerde oturanlar, Covid-19 vaka sayılarının neden arttığını adeta gözler önüne sererken, pandemiye aldırış etmeyen vatandaşlar, bisiklete binmeyi, oltayla balık tutmayı da ihmal etmedi. Sahilde yaşanan kalabalık, korona virüs salgını öncesi günleri aratmadı.