Covid-19 ve Cinsellik

Öte yandan cinsellik ile ilgili çalışmalar son yıllarda tüm dünyada hızlanmıştır, COVİD-19 ve cinsel sağlık/yaşam ile ilgili yeni yayınlar da gündeme gelmiştir. Elimizdeki veriler COVİD-19'un cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğunu göstermek için yeterli değildir. Bunun yanında sperm ile bulaş olabileceğine dair yeni bilgiler gelmeye başlamıştır. Bunun yanında cinsellikte öpüşme ve fiziksel temas gibi kısımların varlığı COVİD-19 pandemisin de cinsel yaşam ve sağlık konusunda bir takım uyarıların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.



