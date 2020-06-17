Covid-19 ve George Floyd: Haftanın No Comment görüntüleri dünyanın iki ana gündem maddesinden - Son Dakika

Covid-19 ve George Floyd: Haftanın No Comment görüntüleri dünyanın iki ana gündem maddesinden

Uzun zamadır dünya gündeminin ilk sırasındaki Covid-19 salgını yerini 'ırkçılık' ve 'polis şiddeti' tartışmalarına bıraktı.

Uzun zamadır dünya gündeminin ilk sırasındaki Covid-19 salgını yerini 'ırkçılık' ve 'polis şiddeti' tartışmalarına bıraktı. Bu haftanın 'No Comment' görüntüleri bu iki gündem maddesinden...View on euronews

Covid-19 ve George Floyd: Haftanın No Comment görüntüleri dünyanın iki ana gündem maddesinden

Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 09:36 

Son Dakika Dünya Covid-19 ve George Floyd: Haftanın No Comment görüntüleri dünyanın iki ana gündem maddesinden - Son Dakika Dünya

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