Covid-19 ve kış hastalıkları birleşince zencefile talep arttı - Son Dakika

Covid-19 ve kış hastalıkları birleşince zencefile talep arttı

08.11.2020 11:37

Covid-19 ve kış hastalıkları birleşince zencefile talep arttı Hastalıktan korunmak isteyen vatandaşların alternatif tıpa ilgisi arttı Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlardaki bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerin...

Covid-19 ve kış hastalıkları birleşince zencefile talep arttı

Hastalıktan korunmak isteyen vatandaşların alternatif tıpa ilgisi arttı

KOCAELİ - Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlardaki bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerin satışını ikiye katladı. En çok tercih edilen ürünlerin başında ise zencefil geliyor.

Gelen kış mevsiminde soğuk algınlığı ve Covid-19 virüsünden korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlara büyük ilgi gösteriyor. Korona virüs sebebiyle hastaneye gitmek istemeyen vatandaşlar, hastalıklardan korunmanın yolunu bitkilerde arıyor. Aktarlarda satılan ada çayı, zencefil, zerdeçal, papatya çayı gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ürünler vatandaşlardan ilgi görüyor. Kocaeli'de aktar işletmecileri vatandaşların, havaların soğuması ile birlikte doğal koruyucu ürünlere ilgisinin arttığını söyledi.

"Korona virüsten dolayı hastaneye gitmeye korkuyorlar"

Zencefilli macunların çok fazla kullanıldığını söyleyen aktar işletmecisi Dilek Kunduz, "şu ara en fazla akın edilen ürünler ada çayı, ıhlamur, hatmi çiçeği, Mekke gülü, karışık bitki çayları özellikle kış çayları çok fazla rövanşta. Tabi macunlar da kullanıyor. Özellikle zencefilli macunlar çok fazla tüketiliyor. Karışım olarak da toz zencefil, zerdeçal, çörek otu Bunlar çok fazla tüketiliyor. Yllanılan şeyler bunlar ama bu virüsten dolayı daha çok kullanmakta artış oldu. Karışık kış çayımız var ki kullanan müşterilerimiz bundan çok memnunlar. 'Koronadan dolayı kullanıp da çok faydasını gördüm, öksürüğü zencefil bu dönemde aşırı tüketiliyor. Çünkü insanlar biliyorsunuz korona virüsten dolayı hastaneye gitmeye korkuyorlar, tereddütte kalıyorlar. Aktarlara daha çok yöneliyorlar. Artık insanları cesaretlendiriyor mu diyeyim artık, daha fazla kullanıyorlar. Aslında eskiden beri kumü kesti' diyen müşterilerimiz de oldu. Onun dışında atom çayı var küp şeker halinde onun içerisinde zencefil, zerdeçal, karabiber olduğu için o da çok fazla tüketilen çaylarımızdan. Ayrı ayrı kullanmak istediklerinde karıştıracakları adaçayı, hatmi çayı, ıhlamur, Mekke gülü, papatya bunları karıştırabilirler. İçerisine tarçın, zencefil, zerdeçalı bu şekilde tüketebilirler" dedi.

"Herhangi bir artış yapmadık"

Fiyatlarda artış yapmadıklarını söyleyen Dilek Kunduz, "Mesela kış çaylarımızda bile 2-3 sene önce sattığımız fiyatlarda satıyoruz. Herhangi bir artış yapmadık. Bunu avantaja çevirmek yerine müşterilerimize daha iyi bir şekilde sunmak için fiyatlarımızda bir artış yapmadık. Kış çaylarını tüketilebilirler, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için kış çaylarının yanında propolis tüketebilirler. Ben özellikle onu tavsiye ediyorum. Kendimde kullandım faydasını gördüm " diye konuştu.

"'Hastaneye gidersem virüs bana da bulaşır' endişesiyle aktarlara yöneldiler"

Bağışıklık sistemimi güçlendirecek ürünlere yoğun ilginin olduğunu söyleyen aktar işletmecisi Fikret Özcan, "Kış aylarına girdik malum ülkemizin korona virüse karşı dünyada da olduğu gibi mücadele ediyoruz. Dolayısıyla önümüz kış, hastanelerde çok fazla yoğunluklar var. Bu yoğunluktan dolayı insanlar, 'hastaneye gidersem virüs bana da bulaşır' endişesiyle aktarlara yöneldi. Korona virüs dolayısıyla aktarlara kış için satılan ürünlere rağbet arttı. Bundan dolayı en çok istenilen ürünler bu mevsimde hem korona virüse iyi gelecek hem de gribi, soğuk algınlığını giderecek onlara yakalanmamak için bağışıklık sistemimizi güçlendirecek ürünlerimiz var. Vatandaşlarımızın da bunları kullandıklarında çok daha sağlıklı bir şekilde çok daha dinç bir şekilde bağışıklık sistemleri güçlü bir şekilde hayatlarına devam ettirecekler, korona virüsten bu şekilde kurtulmaya çalışacaklar. Öncelikle kış aylarında en çok tercih edilen ada çayından başlayalım. Ada çayı soğuk algınlığı, özellikle boğaz enfeksiyonlarında, boğazdaki ağrılarda çok ciddi etkisi var. Hem gargara olarak kullanılabilir hem de bir, iki fincan içilerek boğaz ağrılarına çok iyi gelebilir, bunun için ada çayını çok tercih ediyorlar. Daha sonra adından da belli olacağı gibi kış çayını tercih ediyorlar. Kış çayını karışık kendimizin hazırladığı bir ürünümüzdür. Bunda da zencefil, zerdeçal, ıhlamur, rezene kışın kullanılabilecek, üst solunum yollarına çok iyi gelecek ürünler mevcut" şeklinde konuştu.

"Kış aylarında genellikle bitki çaylarını kullanmaya özen gösteriyoruz"

Soğuk algınlığına karşı korunmak için bitki ve kış çayı içtiğini söyleyen Hüseyin Akkaya isimli vatandaş ise, "Sürekli gelip kış çayından alıyorum. Evdeki çoluk çocuk herkes kullanıyoruz. Şimdi tekrar almaya geldim. Çok faydalarını gördük. Soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Devamlı kullanmaya gayret göstereceğiz. Kış aylarında genellikle bitki çaylarını kullanmaya özen gösteriyoruz. Sağlık açısından gribe karşı çok faydası var" dedi.

Covid-19 ve kış hastalıkları birleşince zencefile talep arttı
Covid-19 ve kış hastalıkları birleşince zencefile talep arttı
Covid-19 ve kış hastalıkları birleşince zencefile talep arttı
Covid-19 ve kış hastalıkları birleşince zencefile talep arttı

Koronavirüs, Zencefil, Ada çayı, Bitki, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19 ve kış hastalıkları birleşince zencefile talep arttı - Son Dakika


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