Covid-19 ve petrol fiyatları, Suudi Arabistan ekonomisini zora soktu - Son Dakika

Suudi Arabistan, korona virüs salgını ve düşen petrol fiyatlarıyla mücadele etmek amacıyla kemer sıkma tedbirleri getirdi. Buna göre KDV 3'e katlanacak ve kamu çalışanlarına sağlanan bazı devlet yardımları durdurulacak.



Suudi Arabistan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında petrol fiyatlarında meydana gelen düşüşe karşı mücadele ediyor. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan bugün yaptığı açıklamada, salgın ve düşen petrol fiyatlarının ardından alınan ekonomik kararları duyurdu. Bakan Al-Jadaan, ülkede kemer sıkma önlemleri kapsamında Katma Değer Vergisinin (KDV) 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 5'ten yüzde 15'e çıkarılacağını ve Haziran'dan itibaren devlet tarafından kamu çalışanlarına verilen yardımın durdurulacağını bildirdi. Yaklaşık 1.5 milyon devlet çalışanının bulunduğu ülkede 2018'de çıkarılan kararla devlet çalışanlarına ayda 1 riyal (yaklaşık bin 900 TL) destek veriliyordu.



Bakan Al-Jadaan yaptığı açıklamada, önlemlerin salgın ve ekonomik sonuçlarının en az zararla atlatılması kapsamında ülke ekonomisinin korunması için gerekli olduğunu ifade etti. "Önlemler acı verici" diyen Bakan Al-Jadaan, "Ancak orta ve uzun vadede finansal ve ekonomik istikrarı korunması ve benzeri görülmemiş korona virüs krizinin mümkün olan en az zararla aşılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kemer sıkma önlemleri, ülkenin ilk çeyrekte yüzde 19 oranında bütçe açığı yaşamasının ardından geldi.



Öte yandan bütçesinin yüzde 70'inin petrole dayandığı Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor.



Suudi Arabistan'da açıklanan son verilere göre korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 246'ya, toplam vaka sayısı ise 39 bin 48'e ulaştı. - RİYAD