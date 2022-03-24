Covid-19 verem hastalarında ağır seyredebilir - Son Dakika
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Covid-19 verem hastalarında ağır seyredebilir

24.03.2022 15:02
Covid-19 verem hastalarında ağır seyredebilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, Covid-19'un bağışıklık sisteminin düşük olduğu tüberküloz hastalarında ağır seyredebileceğini söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, Covid-19'un bağışıklık sisteminin düşük olduğu tüberküloz hastalarında ağır seyredebileceğini söyledi.

Tıp dili ile tüberküloz olarak adlandırılan veremin binlerce yıldır var olan, bulaşıcı hastalık denince ilk akla gelen, insanlık tarihinin en eski hastalıklarından biri olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adem Dirican, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü nedeniyle bilgilendirmede bulundu.

Şu anda dünyada yaşayan her 3 insandan birinin tüberküloz mikrobu ile karşılaştığını ve karşılaşacağının bilindiğini ifade eden Uzm. Dr. Dirican, "Tüberküloz bir halk sağlığı sorunudur ve ülkemizde bu sorunun önüne geçmek için verem savaş dispanserleri kurulmuştur. Ülkemizde tüberküloz hastalığı, bu yüzyılın ilk yarısında çok büyük bir salgın yapmıştı. Bir numaralı ölüm nedeni idi. 1940'lı yıllarda her yıl bin kişiden 2-3'ü verem nedeniyle ölüyordu. Özellikle 20'nci yüzyılın üçüncü çeyreğinde yürütülen yoğun verem savaşı çabaları sonucunda durum değişmiştir. Tüberküloz artık önemli bir ölüm nedeni değildir" dedi.

"VEREM TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK"

Verem hastalığının tedavi edilebildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Dirican, şunları söyledi:

"AIDS, kronik hastalıklar gibi bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklar arttıkça verem hastalarının sayısının ve ölüm riski artmaktadır. Covid-19 da bağışıklık sisteminin düşük olduğu tüberküloz hastalarında ağır seyredebilmektedir. Biz okullarımızda duvarlarda bu hastalığı anlatan afişlerle büyüdük. Bu nedenle diyoruz ki, verem tedavi edilebilir ve önlenebilir ölümcül bir hastalıktır. Neredeyse insanlık tarihi kadar eski olan bu hastalığı iyi tanımalı ve mücadeleye devam edilmelidir."

(İHA)

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Koronavirüs, Samsun, Verem, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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