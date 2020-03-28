Covid-19: Vuhan'da seyahat kısıtlamaları kısmen kaldırıldı, tren biletleri hızla tükendi

Dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün çıkış noktası Çin'in Vuhan kenti yaklaşık iki aylık izolasyonun ardından kapılarını açmaya başladı.

Çin'in Hubey eyaletindeki 11 milyon nüfuslu kente seyahat kısıtlamaları cumartesi günü itibariyle kısmen kaldırıldı. Kente gelecek trenler için biletlerin günler önce tükendiği bildirildi.