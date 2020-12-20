Covid-19: WHO yeni koronavirüs mutasyonu konusunda İngiltere'yle 'yakın temasta' - Son Dakika
BBC

Covid-19: WHO yeni koronavirüs mutasyonu konusunda İngiltere'yle 'yakın temasta'

20.12.2020 11:22
Covid-19: WHO yeni koronavirüs mutasyonu konusunda İngiltere'yle 'yakın temasta', System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonuyla ilgil olarak İngiltere'deki yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonuyla ilgil olarak İngiltere'deki yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

Yeni mutasyon orijinal virüse kıyasla daha hızlı yayılıyor, ancak daha ölümcül olduğuna inanılmıyor.

Virüsün yayılmasını önlemek için başkent Londra dahil, Güneydoğu İngiltere'nin geniş gesimleri yeni, daha sıkı önlemler altına alındı.

Yeni mutasyonun aşılara farklı bir tepki verdiğine dair kanıt da yok.

Yeni mutasyon nedeniyle Hollanda, İngiltere'den yaıpaln yolcu uçuşlarını yasakladı. Hollanda hükümeti, yasağın 1 Ocak'a dek süreceğini açıkladı.

Ay başında Hollanda'daki bir vakadan alınan örnekler, yeni ortaya çıkan mutasyona işaret etmişti.

Hollanda hükümeti, İngiltere'deki durum hakkında "daha büyük bir netlik" oluşana dek, yeni mutasyonun Hollanda'ya girişini riskinin mümkün olduğunca çok önlenmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca İngiltere'den virüs girişi riskinin daha da azaltılması için, önümüzdeki günlerde diğer AB üyesi ülkelerle çalışılacağı kaydedildi.

Yeni mutasyon hakkında neler biliyoruz?

WHO'nun Twitter mesajına, yeni mutasyon konusunda İngiliz yetkililerle temas halinde oldukları vurgulandı.

Mesajda, İngiltere'nin mutasyonla ilgili çalışmalar konusunda bilgi paylaşımı yaptığı ve WHO'nun "bu virüs mutasyonunun özellikleri ve etkileri konusunda daha çok şey öğrendikçe, üye ülkeler ve halkla paylaşacağı" ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson "önemli ölçüde belirsizlik" olsa da, yeni mutasyonun eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtti.

Ancak yetkililer, yeni mutasyonun daha çok ölüme yol açtığı ya da aşılar ve tedavilere farklı yanıt verdiğine dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

Covid-19: WHO yeni koronavirüs mutasyonu konusunda İngiltere'yle 'yakın temasta'

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere, Hollanda, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid-19: WHO yeni koronavirüs mutasyonu konusunda İngiltere'yle 'yakın temasta' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

10 kişinin öldüğü korona yoğun bakımındaki yangın faciası "Geliyorum" demiş! Teknik hatadan kaynaklandı iddiası Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor 11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı
Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!         
10:42
Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı         
10:22
Kendini sokak hayvanlarına adayan emekli öğretmen, 71 yaşında veterinerlik okudu Kendini sokak hayvanlarına adayan emekli öğretmen, 71 yaşında veterinerlik okudu         
09:45
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem         
08:01
Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı         
01:11
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti         
19:04
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 11:31:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19: WHO yeni koronavirüs mutasyonu konusunda İngiltere'yle 'yakın temasta' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei