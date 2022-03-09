Covid-19 yapay zeka ile tespit edilebilecek - Son Dakika
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Covid-19 yapay zeka ile tespit edilebilecek

09.03.2022 09:12
Covid-19 yapay zeka ile tespit edilebilecek

Yakın Doğu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sertan Serte, COVID-19'un vücuttaki tutulumunun seviyesini belirleyen yapay zeka tabanlı algoritma çalışmasıyla en iyi araştırmacı ödülü aldıYakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Yakın Doğu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sertan Serte, COVID-19'un vücuttaki tutulumunun seviyesini belirleyen yapay zeka tabanlı algoritma çalışmasıyla en iyi araştırmacı ödülü aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertan Serte, üç boyutlu tomografi görüntüleri üzerinden COVID-19'un vücuttaki tutulum seviyesini belirleyen yapay zeka tabanlı algoritma çalışmasıyla "Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Ödülleri 2022"de en iyi araştırmacı ödülünü aldı.

Özellikle tıp ve mühendislik alanlarında yayımladığı uluslararası hakemli dergileri ile ön plana çıkan Pencis International Journal tarafından verilen "Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Ödülleri 2022"de en iyi araştırmacı ödülü alan Doç. Dr. Sertan Serte'nin "Deep learning for diagnosis of COVID-19 using 3D CT scans", yüksek etki derecesine sahip Computers in Biology and Medicine" dergisinde de yayınlandı.

Günümüzde COVID-19 tanısı için kullanılan en yaygın yöntemler PCR ve antijen kitleri olsa da ileri aşamada hastalığın kesin teşhisi hastanın akciğer tomografileri üzerinden konuluyor. Üç boyutlu tomografiler, tomografi çeken cihaza göre değişse de yüzlerce karenin bir araya gelmesi ile oluşuyor. Dolayısıyla her hasta için her bir karenin tek tek, insan gözüyle analiz edilerek bir sonuca varılması oldukça uzun sürüyor. Ayrıca işin içine insan yorumu girdiğinde hata payı da yükseliyor.

Doç. Dr. Sertan Serte'nin geliştirdiği yapay zeka tabanlı algoritma ise COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin vücutta oluşturduğu etkileri çok daha kısa bir sürede yüksek doğrulukta ortaya koyuyor.

"Çalışmalarımın uluslararası düzeyde dikkat çekmesi ve Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Ödülleri 2022'de en iyi araştırmacı ödülü almak büyük bir gurur."

Geliştirdiği, COVID-19'un vücuttaki tutulum seviyesini belirleyen yapay zeka tabanlı algoritma ile Pencis International Journal tarafından verilen "Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Ödülleri 2022"de en iyi araştırmacı ödülü alan Sertan Serte, yapay zeka tabanlı uygulamaların pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında gelişmeye devam ettiğini vurguladı. COVID-19'un kesin teşhisi ve hastalığın vücudun hangi bölgelerinde tutulum gösterdiğinin saptanmasını sağlayan çalışması ile dikkat çeken Serte, "Yapay zeka destekli uygulamalar ve yenilikçi teknolojilerin gelişimi Yakın Doğu Üniversitesi'nin en önemli öncelikleri arasında yer alıyor. Çalışmalarımın uluslararası düzeyde dikkat çekmesi ve Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Ödülleri 2022'de en iyi araştırmacı ödülü almak büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

(İSTANBUL (İHA) - Yakın Doğu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sertan Serte, COVID-19'un vücuttaki tutulumunun seviyesini belirleyen yapay zeka tabanlı algoritma çalışmasıyla en iyi araştırmacı ödülü aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertan Serte, üç boyutlu tomografi görüntüleri üzerinden COVID-19'un vücuttaki tutulum seviyesini belirleyen yapay zeka tabanlı algoritma çalışmasıyla "Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Ödülleri 2022"de en iyi araştırmacı ödülünü aldı.

Özellikle tıp ve mühendislik alanlarında yayımladığı uluslararası hakemli dergileri ile ön plana çıkan Pencis International Journal tarafından verilen "Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Ödülleri 2022"de en iyi araştırmacı ödülü alan Doç. Dr. Sertan Serte'nin "Deep learning for diagnosis of COVID-19 using 3D CT scans", yüksek etki derecesine sahip Computers in Biology and Medicine" dergisinde de yayınlandı.

Günümüzde COVID-19 tanısı için kullanılan en yaygın yöntemler PCR ve antijen kitleri olsa da ileri aşamada hastalığın kesin teşhisi hastanın akciğer tomografileri üzerinden konuluyor. Üç boyutlu tomografiler, tomografi çeken cihaza göre değişse de yüzlerce karenin bir araya gelmesi ile oluşuyor. Dolayısıyla her hasta için her bir karenin tek tek, insan gözüyle analiz edilerek bir sonuca varılması oldukça uzun sürüyor. Ayrıca işin içine insan yorumu girdiğinde hata payı da yükseliyor.

Doç. Dr. Sertan Serte'nin geliştirdiği yapay zeka tabanlı algoritma ise COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin vücutta oluşturduğu etkileri çok daha kısa bir sürede yüksek doğrulukta ortaya koyuyor.

"Çalışmalarımın uluslararası düzeyde dikkat çekmesi ve Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Ödülleri 2022'de en iyi araştırmacı ödülü almak büyük bir gurur."

Geliştirdiği, COVID-19'un vücuttaki tutulum seviyesini belirleyen yapay zeka tabanlı algoritma ile Pencis International Journal tarafından verilen "Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Ödülleri 2022"de en iyi araştırmacı ödülü alan Sertan Serte, yapay zeka tabanlı uygulamaların pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında gelişmeye devam ettiğini vurguladı. COVID-19'un kesin teşhisi ve hastalığın vücudun hangi bölgelerinde tutulum gösterdiğinin saptanmasını sağlayan çalışması ile dikkat çeken Serte, "Yapay zeka destekli uygulamalar ve yenilikçi teknolojilerin gelişimi Yakın Doğu Üniversitesi'nin en önemli öncelikleri arasında yer alıyor. Çalışmalarımın uluslararası düzeyde dikkat çekmesi ve Uluslararası Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Ödülleri 2022'de en iyi araştırmacı ödülü almak büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Covid-19 yapay zeka ile tespit edilebilecek

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Yakın Doğu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Öğretim Üyesi, Yapay Zeka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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