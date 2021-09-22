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Covid-19 Yoğun Bakım hemşiresi: "Çok genç hastamız var, hepsi aşısız" - Son Dakika

Covid-19 Yoğun Bakım hemşiresi: "Çok genç hastamız var, hepsi aşısız"

22.09.2021 16:05

- Covid-19 Yoğun Bakım hemşiresi: "Çok genç hastamız var, hepsi aşısız" Hemşireler yoğun bakımda geçirdikleri bir günlerini paylaşıp uyardı Hemşirelerden aşısını olmayan vatandaşlara çağrı: "Tedbiri elden bırakmayın, aşı olun" Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 59'u aşısız Alanya Eğitim...

- Covid-19 Yoğun Bakım hemşiresi: "Çok genç hastamız var, hepsi aşısız"

Hemşireler yoğun bakımda geçirdikleri bir günlerini paylaşıp uyardı

Hemşirelerden aşısını olmayan vatandaşlara çağrı: "Tedbiri elden bırakmayın, aşı olun"

Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 59'u aşısız

ANTALYA - Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım hemşireleri, Covid-19 hastaların yaşadıkları zorlu mücadeleyi, tedavi süreçlerini ve bu süreçte yoğun bakım hemşiresinin rolünü anlattı. Yoğun Bakımda geçirdikleri bir günlerini paylaşan hemşirelerin vatandaşlardan tek isteği ise" tedbiri elden bırakmamaları ve bir an önce aşı olmaları" oldu.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev alan hemşireler yaşadıkları bu zorlu süreçleri paylaştı. 6 yıldır Yoğun Bakım Hemşiresi olan Belgin Davran, Covid-19 Yoğun Bakımında artık ilk döneme göre daha genç insanları görmeye başladıklarına dikkat çekerek, "Pandemi süreci ilk başladığında gelen hasta popülasyonumuz ile şimdiki hasta profilimiz çok değişti. Maalesef pandeminin tam ortasında görev aldığımız için bunu gözlemlemek, deneyimlemek ve yaşamak durumunda kaldık. İlk döneme göre daha genç insanların yoğun bakımda yattığına şahit oluyoruz. Bunların çoğunluğunu bana bir şey olmaz diyen ve aşılama yaptırmayan ya da aşı dozu gelmiş olmayan kişiler oluşturuyor. Bizler hastaların hem tedavileriyle hem de bakımlarıyla psikolojik endosyonel ve fiziksel olarak ilgilenmekteyiz. Pandemide hasta yakını kabul edemediğimiz için tüm süreci hastalarla birlikte yaşıyoruz. Her ne kadar profesyonel olarak mesleklerimizi icra etsek de empati sempatiye dönüşüyor. Aşı yaptırmayan, sosyal mesafeye uymayan, maske kullanmayan ve dikkat etmeyen hastalarımızın burada ne kadar zorlu süreçler yaşadıklarına şahit oluyoruz. Taburcu ettiğimiz hastalarımızda oluyor. Çok üzüldüğümüz vefat eden hastalarımızda oluyor. Çok genç hasta yakınlarıyla karşılaşıyor, çocuklarını görüyoruz. Bu süreçleri yaşarken bizlerde psikolojik olarak çok yıpranmaktayız. Pandemi süreci gerçek ve çok yıpratıcı. Pandeminin bittiğini düşünmeyin. Bir hemşire olarak size tavsiyem lütfen aşılarınızı oldun "diye konuştu.

"Bu savaşta yanımızda olun"

Yoğun Bakım hastalarının yaşadıklarını örnek göstererek vatandaşların tedbiri elden bırakmamasını isteyen 10 yıllık Yoğun Bakım Hemşiresi Benay Bulut," Pandemi sürecinde aktif olarak yoğun bakımda çalıştım. Bu zorlu mücadelede en çok etkilenen gruplar arasında hemşireler yer alıyor. Hastalarımızı hasta yakınlarından aldıktan sonra yoğun bakım süreçlerinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak yanlarında oluyoruz. Onlar ağladığında, güldüğünde, yemek yediğinde uyuduğunda, her zaman yanlarındaydık. Ben kendi ailemi görmezken hastalarımızla birlikte burada vakit geçirdik. Bu sürede bizlerinde ölen yakınları ve hastaları oldu. Gidemedik. Covid-19 döneminde bizde varız demek için kendimizden fedakarlık yaptık. Bunun karşılığını da hiçbir zaman beklemedik. Pandemi sürecinde Alanya halkının bize destek verdiğine inanıyoruz. Yoğun bakım derneğinin bir tane makalesi yayınlandı. Bu makaleye göre yüzde 59 aşısız insanların yoğun bakımlara girdiği ve etkilendiği yazıldı. Bu süreç sadece bizim söylemlerimizde değil araştırmalardan da görülmüştür. Aşısız hastalarımız yoğun bakımda daha çok etkilenmektedir. Bu savaşta sizlerde yanımızda yer alın. Birlikte başaralım. Vakti gelen aşılarınızı mutlaka yaptırın "şeklinde konuştu.

"Covid hastaları panik durumu yaşıyor"

3 buçuk yıldır Yoğun Bakım Hemşiresi olan Ümit Yılmaz ise "Hastalarımızın panik durumunu atlatmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Panik durumunda olan hastalarımız maskeyi tutmuyorlar, kendilerini kontrol edemiyorlar. Onların yanında yer alarak sakinleştirmeye çalışıyoruz. Şunu unutmayın. Aşı tedavi sürecini kolaylaştırıyor. Daha rahat atlatabiliyorsunuz. Pandemi süreci bizler için yoğun ve yorucu geçiyor. Elimizden gelen bütün mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Evde dinlenip burada çalışmaktayız "dedi.

"Yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın çoğu aşısız"

Yoğun bakımda yatan hastaların çoğunun aşısız olduğunu belirten Yoğun Bakım hemşiresi Duygu Atay," Covid döneminde işe başladım. Covid hastalarını takip etmek çok sıkıntılı bir süreç. Hastalarımızın tedavilerini izole bir şekilde yürütüyoruz. Aralıklı yüksek basınçlı oksijen verdiğimiz hastalarımız makineye bağlandıkları için kaygılanıyorlar. Hastaları sürekli takip ederek kaygı bozukluklarını yenmeleri adına iletişim halinde oluyoruz. Hastayı takip etmek bunu anlatmak kaygı bozukluğunu yenmek bizim için çok büyük sıkıntı oluyor. Hastalarımızla empati yapıyoruz. Empati sempatiye dönüşüyor. Kaybettiğimiz hastalarımızın geride kalanlarıyla birlikte bizde çok üzülüyoruz. Bütün yoğun bakım çalışanları bu duygusal bağı kuruyor Çok genç hastamız var. Hepsi aşısız. Genç hastalarda hastalık çok çabuk ilerliyor. Herkesin hayatının olağan akışına devam etmesi için aşınızı olun. Maske, mesafe kurallarına uyun. Pandeminin başından bugüne kadar ekip olarak uyum içinde çalışarak hastalarımızı taburcu etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 Yoğun Bakım hemşiresi: Çok genç hastamız var, hepsi aşısız
Covid-19 Yoğun Bakım hemşiresi: Çok genç hastamız var, hepsi aşısız
Covid-19 Yoğun Bakım hemşiresi: Çok genç hastamız var, hepsi aşısız
Covid-19 Yoğun Bakım hemşiresi: Çok genç hastamız var, hepsi aşısız

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Yoğun Bakım, Alanya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19 Yoğun Bakım hemşiresi: 'Çok genç hastamız var, hepsi aşısız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Covid-19 Yoğun Bakım hemşiresi: "Çok genç hastamız var, hepsi aşısız" - Son Dakika
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