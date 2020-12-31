Covid-19 yoğun bakım servisi çalışanları yeni yıla böyle girdi - Son Dakika

Covid-19 yoğun bakım servisi çalışanları yeni yıla böyle girdi

31.12.2020 21:51

Covid-19 yoğun bakım servisi çalışanları yeni yıla böyle girdi Etkisini neredeyse tüm yıl hissettiren koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarını mesailerine senenin son gününde de devam ettiler Covid-19 ile mücadele de büyük emek harcayan ve her zaman en ön safta hatalıkla savaşan...

Covid-19 yoğun bakım servisi çalışanları yeni yıla böyle girdi

ESKİŞEHİR - Etkisini neredeyse tüm yıl hissettiren koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarını mesailerine senenin son gününde de devam ettiler

Covid-19 ile mücadele de büyük emek harcayan ve her zaman en ön safta hatalıkla savaşan sağlık çalışanları 2021'i de mesai arkadaşlarıyla birlikte, görevinin başında karşılıyor. Salgın sürecinde görev yükü artan ve hatta bazen ailelerinden de uzak kalmak zorunda olan sağlık personeli, yeni yılla beraber en kısa sürede hastalığın bitmesini dilediler. Yılın son günün de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Covid-19 Anestezi Yoğun Bakım bölümünde görev yapan çalışanlar yeni yılın olumsuz havasını dağıtmak ve moral bulmak adına çeşitli süslerle çalışma alanlarını süslediler.

"Bizi asıl motive edecek olan covidin bitmesi"

Yılın son günün de görevinin başında olan sağlık personellerinden Osmangazi Tıp fakültesi Hastanesi Covid-19 Anestezi Yoğun Bakım ünitesinde görev yapan Dahiliye Uzmanı ve aynı zamanda Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı İnci Vetem Karagülle, 2020 yılının yorucu bir yıl olduğunu ve yeni yılla birlikte salgının bitmesini dilerken, hazırladıkları süslerin geçici olduğunu, asıl motivasyonun koronavirüsün bitmesi olacağını söyledi. Karagülle konuyla ilgili; "Yorucu, yıpratıcı bir yılın son gününde de görevimiz başındayız. Ekip, personel tüm arkadaşlara moral olsun buraları süsledik, ama bunlar geçici motivasyon. Bizi asıl motive edecek olan covidin bitmesi, vefat haberi vermemek insanlara güzel haber vererek motive olabiliriz. Emeklerimiz boşa gitmemesi için herkesin maske takmasını, korunmasını ve bu yılın bir an önce bitmesini istiyoruz. Yeni yılla beraber covidin bitmesini, yeni yılda sağlıklı, mutlu, koronavirüs nedenli ex haberleri vermediğimiz, güzel bir yıl olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Covid-19 yoğun bakım servisi çalışanları yeni yıla böyle girdi
Covid-19 yoğun bakım servisi çalışanları yeni yıla böyle girdi
Covid-19 yoğun bakım servisi çalışanları yeni yıla böyle girdi
Covid-19 yoğun bakım servisi çalışanları yeni yıla böyle girdi

Tıp Fakültesi Hastanesi, Koronavirüs, Yoğun Bakım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Covid-19 yoğun bakım servisi çalışanları yeni yıla böyle girdi - Son Dakika


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