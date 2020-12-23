Covid-19 yoğun bakımında, 9 aydır kendi istekleriyle çalışıyorlar - Son Dakika

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 yoğun bakım servisinde çalışan 20 kişilik ekip, mart ayından bu yana görev yerlerini kendi istekleriyle değiştirmedi. Ekibin içinde koronavirüse yakalananlar, tedavileri sonrası yeniden görevlerinin başına döndü.

Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte hastanelerde kurulan Covid-19 yoğun bakım servislerindeki sağlık ekipleri, 9 aydır gece gündüz çalışıyor. Yoğun bakım servislerinde görev yapanların kendileri de hastalanıyor, tedavilerinin ardından mücadeleyi aynı bölümde sürdürmeye devam ediyorlar. Hatta tedavisini yaptıkları korona hastalarının yeme, içme, temizlik gibi temel bakımlarını da üstleniyorlar. Antalya'daki 46 pandemi hastanesinden biri olan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 olan yoğun bakım sayısı, vaka sayısındaki artışla birlikte 6'ya çıkarıldı. Bu yoğum bakım servislerinden birinde 20 kişilik ekipteki çalışanların çoğunluğu ise aylardır ailelerinden uzakta yaşamını sürdürüyor. 9 aydır aynı yoğun bakımda çalışan ekipte koronavirüse yakalanan, emeklilik için yaşı gelen, akciğer ameliyatı olanlar da dahil hastane yönetiminden gelen 'yer değişikliği' teklifini geri çevirdi.

BİRBİRLERİNİ SIRTLARINA YAZDIKLARI İSİMLERİNDEN TANIYORLARServiste bulaş riskine karşı kendilerini korumak için tulum, maske ve siperliklerini takan sağlık çalışanları, birbirlerini tanıyabilmek için tulumlarının sırt kısmına isimlerini yazıyor. Hava geçirmeyen tulumlarla saatlerce çalıştıktan sonra terleyen çalışanların, taktıkları gözlük ve siperlik nedeniyle de yüzlerinde iz oluşuyor.'9 AYDA BİR KEZ AİLEMİ ZİYARET EDEBİLDİM'Pandemi hastanelerindeki ekipte yer alan Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, "Bulaş riski nedeniyle evine gidemeyen arkadaşlarımız var. Pandemi herkesin hayatını alt üst etti, ancak biz, bunu daha derinden hissettik. Sürecin başında bu hastalığın, tedavisinin belirsizliği, kendimizi nasıl koruyacağımız endişesi ağır basarken ilerleyen süreçte bunlara alıştık. Ancak 'ailelerimizi nasıl koruyabileceğimiz?' endişeleri bizi rahatsız etti. Anne ve babamı 9 ay boyunca yalnızca bir kere ziyaret edebildim. Ekibimizin bir kısmı pandeminin başında evlerine gitmeden başka yerlerde konakladı, hala ailelerinden ayrı kalan arkadaşlarımız var" dedi.'KORONAVİRÜSE YAKALANAN ARKADAŞLARIMIZ OLDU'Kendilerini bir aile gibi hissettiklerini belirten yoğun bakım sorumlusu hemşire Zuhal Aydın , "Bulaş riski yüksek bir hastalık olduğu için burada çalışan tüm personelimizle birlikte iş birliği içindeyiz. Mart ayından itibaren çalışan bazı arkadaşlarımız koronavirüse yakalandı. Hastalığın bulaş riskinin ne kadar yüksek olduğunu, burada yatan hastalarımızda gördüğümüz için tedbirleri evimizde de aynı şekilde uygulamaya çalışıyoruz" diye konuştu.'EKİPİ DAĞITMAK İSTEMEDİK'Ekipte görev yerini değiştirmek isteyen arkadaşları olmadığını söyleyen Aydın, "Hastane yönetimimiz 'tükenmişlik, yorgunluk, risk olabilir' diyerek hepimize yer değişikliği hakkı tanıdı. Fakat ekip olarak dağılmak istemedik. Çünkü konu hakkında artık tecrübemiz var. 9 aydır ilk günkü öz veriyle, çalışmaya devam ediyoruz " diyor.'20 GÜN HASTALIKLA BOĞUŞTUM, 21'İNCİ GÜN GÖREVE GELDİM'25 yıldır yoğun bakım servis hemşiresi olarak görev yapan ve 9 aydır da pandemi yoğun bakımda çalışan Zehra Çakmak, "Hastalarımızı iyileştirebilmek için burada savaş verdik. Bu sırada kendim de koronavirüse yakalandım. 20 gün çok kötü bir tedavi ve karantina süreci geçirdim. Hastalığı atlatmamın ardından idarecilerimiz 'Yerini değiştirmek istersen, farklı bir yerde çalışabilirsin' dedi. Her şeye rağmen 21'inci günde tekrar yoğun bakıma ekibimin arasında döndüm' dedi.'HASTALARIN BİZE İHTİYACI VAN'

Vatandaşlara koronavirüsle mücadelede alınması gereken önlemler hakkında uyarıda bulunan hemşire Zehra Çakmak, "Hastalarımızın bize ihtiyacını olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden yoğun çalışıyoruz, yoruluyoruz, evimizi ve ailemizi unutuyoruz. Hastalarımız iyi olduğu zamanlar da mutlu oluyoruz. Biz zor şartlar altında mücadele ederken halkamızın da maske, mesafe ile temizlik kurallarına uymalarını bekliyoruz" dedi.