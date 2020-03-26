Covid-19: Yunanistan'da Müslüman azınlık köyü karantinaya alındı

Yunanistan'ın kuzey doğusunda Türk ve diğer Müslüman azınlığın yoğun olarak yaşadığı İskeçe'nin Mustafçova (Miki) belediyesine bağlı Şahin köyü, koronavirus vakalarının artması ve bir kişinin virüse yenilerek hayatını kaybetmesinin ardından karantinaya alındı.



Euronews'e konuşan Mustafçova Belediye BaşkanıRıdvan Delihüseyin, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı köye giriş ve köyden çıkışların kısıtlandığını söyledi.