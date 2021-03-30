Covid: 20'den fazla lider ve Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası pandemi anlaşması imzalanması çağrısı yaptı - Son Dakika
BBC

Covid: 20'den fazla lider ve Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası pandemi anlaşması imzalanması çağrısı yaptı

30.03.2021 13:27
Covid: 20'den fazla lider ve Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası pandemi anlaşması imzalanması çağrısı yaptı, System.String[]

Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in de olduğu 24 lider ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın gelecekte karşılaşabileceği...

Aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in de olduğu 24 lider ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın gelecekte karşılaşabileceği yeni salgın hastalıklara hazır olabilmek için uluslararası bir anlaşma imzalanması çağrısında bulundu.

Liderler, dünyanın dört bir yanında yayın yapan bazı gazetelere gönderdikleri çağrı metninde, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlığın karşı karşıya geldiği en zorlu kriz olduğunu vurguladılar.

Liderler insanlığın başka bir sağlık kriziyle karşı karşıya gelmesinin sadece zaman meselesi olduğuna işaret ettiler ve Covid salgınının, "herkes güvende olmadan kimsenin güvende olamayacağını" gösterdiğini kaydettiler.

'İkinci Dünya Savaşı sonrası gibi'

İngiltere'de Daily Telegraph, Fransa'da Le Monde, İspanya'da El Pais'in aralarında bulunduğu birçok gazetede yayımlanan mektupta liderler, insanlığın şu an içinde bulunduğu durumu İkinci Dünya Savaşı sonrasına benzetiyor.

Mektupta, iki dünya savaşının yarattığı yıkımın ardından liderlerin uluslararası bir sistem oluşturmak üzere bir araya geldiklerini hatırlatılıyor:

"Amaçlar belliydi: Ülkeleri izolasyon ve milliyetçiliğin cazibesini azaltacak şekilde bir araya getirmek, yalnızca dayanışma ruhu ve işbirliği ile üstesinden gelinebilecek meseleleri çözmek."

Liderler şimdi de aynı ruh ile ülkelerin "salgın hastalıkları önceden tahmin etmek, önlemek, tespit etmek, değerlendirme ve etkili çözümler üretemek üzere sıkı işbirliği içinde" hareket etmeleri gerektiğini söylüyor.

Bunun muhtemel salgın tehditleri karşısında insanların çok daha çabuk uyarılmasını sağlayacağı, veri paylaşımı ile geliştirilecek aşı ve tedavilerle koruyucu malzemelerin daha etkin bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağı kaydediliyor.





Liderler artık hiç bir ülkenin ya da uluslararası kuruluşun tek başına bu tür büyük sağlık krizleriyle baş edemeyeceğinin anlaşıldığını vurguluyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, mektuba imza atan liderler arasında değil.

Aşı rekabeti sürüyor

Mektubun yayımlandığı dönemde Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki aşı anlaşmazlığı ise sürüyor.

Aşı tedarikinde şirketlerin adil davranmadığından şikayet eden AB, üye ülkelerde üretilen aşıların ihracatını kısıtlayıcı önlemler aldı.

İngiltere ve WHO, aşı ihracatına kısıtlama getirilmemesi gerektiğini savunurken, AB özellikle de AstraZeneca ilaç şirketini, sipariş taahhütlerini zamanında yerine getirmemekle suçluyor.

İngiltere ve AB ülkelerinde farklı tesislerde aşı üretimini sürdüren AstraZeneca ise bu iddiaları reddediyor.

İngiltere'de son durum

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi günü, GlaxoSmith-Kline şirketiyle yapılan anlaşma ile, İngiltere'nin kuzeydoğusundaki bir tesiste 60 milyon doz Novavax aşısı üretimine ve paketlenmesine başlanacağını açıkladı.

Novavax aşısı halen İngiltere İlaç Güvenliği Kurumu'ndan onay bekliyor.

İngiltere şu ana kadar Pfizer BioNTech, Oxford AstraZeneca ve Moderna aşılarını onayladı. Bunlardan ilk ikisi kullanımda, Moderna aşısının ise Mayıs ayında kullanıma girmesi bekleniyor.

İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'den oluşan Birleşik Krallık'da yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 60'ının birinci doz aşılaması tamamlanırken günlük vaka sayısında düşüş eğilimi sürüyor.

Pazartesi günü itibarıyla ülkede günlük vaka sayısı geçen haftaya göre 1000 düşüşle 4 bin 654 oldu.

Yine Pazartesi günü itibarıyla salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 idi. Bir hafta önce aynı gün bu sayı 17'ydi.





Covid: 20'den fazla lider ve Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası pandemi anlaşması imzalanması çağrısı yaptı
Covid: 20'den fazla lider ve Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası pandemi anlaşması imzalanması çağrısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Charles Michel, Boris Johnson, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: 20'den fazla lider ve Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası pandemi anlaşması imzalanması çağrısı yaptı - Son Dakika Dünya

BBC

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