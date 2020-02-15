Covid-2019'dan Avrupa'da ilk ölüm - Son Dakika
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Covid-2019'dan Avrupa'da ilk ölüm

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde çıkan Covid-2019 (koronavirüs) sebebiyle Avrupa'da ilk ölüm yaşandı.

Covid-2019'dan Avrupa'da ilk ölüm, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde çıkan Covid-2019 (koronavirüs) sebebiyle Avrupa'da ilk ölüm yaşandı. 80 yaşındaki bin Çin vatandaşı Fransa'da hayatını kaybetti.

Fransa'ya 16 Ocak tarihinde Hubey bölgesinden gelen 80 yaşındaki Çinli turist tedavi edildiği Paris'te bulunan Bichat Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Çinli turistin virüs kaynaklı akciğer enfeksiyonundan yaşamını yitirdiği belirlendi. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, bunun Covid-19 kaynaklı Avrupa'daki ilk ölüm olduğunu söyledi.


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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:59 Kaynak: DHA
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