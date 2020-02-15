Covid-2019'dan Avrupa'da ilk ölüm
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde çıkan Covid-2019 (koronavirüs) sebebiyle Avrupa'da ilk ölüm yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:59 Kaynak: DHA
Çin'in Vuhan kentinde çıkan Covid-2019 (koronavirüs) sebebiyle Avrupa'da ilk ölüm yaşandı. 80 yaşındaki bin Çin vatandaşı Fransa'da hayatını kaybetti.
Fransa'ya 16 Ocak tarihinde Hubey bölgesinden gelen 80 yaşındaki Çinli turist tedavi edildiği Paris'te bulunan Bichat Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Çinli turistin virüs kaynaklı akciğer enfeksiyonundan yaşamını yitirdiği belirlendi. Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, bunun Covid-19 kaynaklı Avrupa'daki ilk ölüm olduğunu söyledi.
Son Dakika Koronavirüs salgınını önleyemeyen Çin, başkent Pekin'e dışarıdan gelenleri karantina altına alacak Son dakika: Fransa'daki bir Çinli turist, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Kobe Bryant, Hall of Fame'e aday gösterildi Berlin'de yaşanan saldırı hakkında konuşan Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Buldu: Bizlik bir durum yok, herkes iyi