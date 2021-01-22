Covid: 35 liralık oksijen ölçüm aleti can kurtarabilir mi? - Son Dakika
BBC

Covid: 35 liralık oksijen ölçüm aleti can kurtarabilir mi?

22.01.2021 16:17
Covid: 35 liralık oksijen ölçüm aleti can kurtarabilir mi?, System.String[]

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığıyla ilgili gizemlerden biri, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığıyla ilgili gizemlerden biri, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Sağlık görevlileri, kandaki oksijen seviyesinin hastalar fark etmeden nasıl tehlikeli seviyeye düşebildiğini çözebilmiş değil. Bu duruma "sessiz oksijen yetmezliği" deniliyor.

Bu durumdaki vakalar, hastaneye kaldırıldıklarında, düşündüklerinden çok daha hasta durumda olabiliyorlar ve etkili müdahale için geç kalınmış olabiliyor.

Ancak nabız oksimetresi adı verilen ve İngiltere'de satış fiyatı yaklaşık 20 sterlin ( Türkiye'de ise 35 ila 150 TL arasında değişiyor) olan bir oksijen ölçüm aleti, hayat kurtaran bir çözüm olabilir.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yüksek risk grubundaki Covid hastaları için bu teknolojiden faydalanmaya başladı.

Oksijen seviyesi nasıl olmalı?

Sağlıklı bir insanın kandaki oksijen seviyesi %95 ile %100 aralığında.

Hampshire Hastanesi'nden Doktor Matt Inada-Kim, "Bazı hastaları 70'li değerlerde hastaneye yatırmışlığımız oldu" diyerek konunun önemine dikkat çekiyor.

BBC'ye konuşan Inada-Kim, "Bu son derece korkutucu bir çerçeve çizdi ve biz, nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda yeniden düşünmeye itti" dedi.

Inada-Kim, "Evde Covid Oksimetre takibi" adı verilen ulusal çaptaki projenin yöneticisi olarak belirlendi.

Nabız oksimetresi nasıl çalışıyor?

Alet orta parmağınıza yerleştiriliyor ve vücuttaki oksijeni ölçümlemeye başlıyor.

İngiltere'de 65 yaş üstü hastalara, başka sağlık sorunu olduğu için tehlike grubunda sayılan daha genç kişilere dağıtılmaya başladı.

Dağıtılan kişilerden, günde üç kez kandaki oksijen oranını ölçümlemeleri isteniyor.

Eğer değerleri % 93 veya %94'ün altına düşerse aile hekimlerini aramaları, %92'nin altına düşerse acil servise gitmeleri ya da ambulans çağırmaları isteniyor.

Bu proje özelinde yürütülen çalışmayan göre, seviyenin %95'in altına inmesi dahi ölüm riskini artırabiliyor.





'Oksimetre beni hastaneye gitmeye ikna etti'

Doktor Inada-Kim, yapılan çalışmanın amacını "vakaları, hastalık henüz kurtarılabilir noktadayken hastanelere yatırmak" olarak tanımlıyor.

Oksijen ölçüm aleti sayesinde hastaneye gittiğini anlatan 70 yaşındaki Chris Harris, bugün hastalığı tam olarak atlattı. Ancak Chris, "Oksimetre beni hastaneye gitmeye ikna etti" diyor.

Bir aile hekimi olan Doktor Caroline O'Keefe de, Noel'den bu yana gözlemledikleri hastaların sayısının 160'a ulaştığını anlatıyor.

NHS, evde gözlem projesi kapsamında yaklaşık 300 bin oksimetre dağıttı.

Doktor Inada-Kim, bu projenin kesin olarak hayat kurtarıp kurtarmadığına yönelik verilerin Nisan ayında elde edilebileceğini söyledi.





Covid: 35 liralık oksijen ölçüm aleti can kurtarabilir mi?
Covid: 35 liralık oksijen ölçüm aleti can kurtarabilir mi?

Koronavirüs, İngiltere, Türkiye, Sterlin, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Covid: 35 liralık oksijen ölçüm aleti can kurtarabilir mi? - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Anaokulu öğrencileri eksi 25 derecede buzlu su dolu kovayı başlarından aşağı boşalttı Son Dakika: İstinaf, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti Cinsiyet değiştirmek için gittiği doktor, aşırı kilolarından dolayı 5-10 yıl içinde öleceğini söyledi Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Öldürdükleri DEAŞ mensubunun cesedini dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu
Nagelsmann, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Sörloth transferine izin vermedi Nagelsmann, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Sörloth transferine izin vermedi         
17:01
Vatan Partisi'nde 108 kişi Doğu Perinçek'e tepki gösterip istifa etti Vatan Partisi'nde 108 kişi Doğu Perinçek'e tepki gösterip istifa etti         
16:40
Korona olma korkusu yüzünden diş hekimine gitmeyi reddetti, aldığı ağrı kesiciler sonunu getirdi Korona olma korkusu yüzünden diş hekimine gitmeyi reddetti, aldığı ağrı kesiciler sonunu getirdi         
16:00
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı         
15:05
Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı         
14:02
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Restoran ve kafeler yeniden açılacak mı?" sorusuna yanıt: Esneme olabilir, Kabine'de gündeme alacağız         
14:01
Yanlış kapıya dayanan adam az kalsın bir aileyi canından edecekti Yanlış kapıya dayanan adam az kalsın bir aileyi canından edecekti         
13:43
Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı         
13:08
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz         
12:55
Bu kare Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü         
12:05
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi         
10:12
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 17:06:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid: 35 liralık oksijen ölçüm aleti can kurtarabilir mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei