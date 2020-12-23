Covid: ABD Başkanı Trump, onayına sunulan 900 milyar dolarlık yardım paketinin değiştirilmesini istedi - Son Dakika
BBC

Covid: ABD Başkanı Trump, onayına sunulan 900 milyar dolarlık yardım paketinin değiştirilmesini istedi

23.12.2020 05:47
Covid: ABD Başkanı Trump, onayına sunulan 900 milyar dolarlık yardım paketinin değiştirilmesini istedi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, onayına sunulan 900 milyar dolarlık koronavirüs teşvik paketi için "utanç verici" yorumunu yaptı ve değiştirilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, onayına sunulan 900 milyar dolarlık koronavirüs teşvik paketi için "utanç verici" yorumunu yaptı ve değiştirilmesini istedi.

Twitter hesabında yayımlanan videoda Trump, tasarıyı veto edeceğine ilişkin açık bir mesaj vermese de son durumundan memnun olmadığını söyledi:

"Buna Covid yardım tasarısı deniyor, ancak Covid ile neredeyse hiçbir ilgisi yok."

Trump açıklamasında, "Kongre'den yasadaki savurgan ve gereksiz maddelerden derhal kurtulmasını ve bana uygun bir paket göndermesini istiyorum" diye konuştu.

Kişi başına yapılacak 600 dolarlık ödemenin 2 bin dolara çıkmasını istedi

Pakette öngörülen paranın Amerikan vatandaşlarına gitmesi gerektiğini ifade eden Trump şunları söyledi:

"Paket, Kamboçya'ya 85.5 milyon dolar, Burma'ya 134 milyon dolar, Mısır ve Mısır ordusuna 1.3 milyar dolar yardım içeriyor. Neredeyse Rus askeri teçhizatı satın alacak yasa Pakistan'daki demokrasi ve cinsiyet programları için 25 milyon dolar veriyor. Belize, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Panama'ya da 505 milyon dolar yardım ediliyor."

ABD Başkanı, başkentteki müze ve galerilere de toplamda neden 1 milyar dolardan fazla ödenek ayrıldığını sorguladı.

Kongre'nin yabancı ülkeler, lobiciler ve özel çıkarlar için bol miktarda para ayırırken neden Amerikan halkına en az parayı ayırdığını soran Trump, "gülünç derecede düşük" benzetmesini yaptığı kişi başına 600 dolarlık ödemelerin de 2 bin dolara çıkarılmasını istedi.

Büyük tartışmaların ardından kabul edilmişti

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında Temmuz ayından bu yana süren tartışmaların ardından paket üzerinde Pazartesi günü mütabakat sağlanmış ve 5 bin 593 sayfa halinde açıklanmıştı.

Kongre'nin sözkonusu yardım paketi tasarısını Cuma gününe kadar geçirmesi bekleniyordu, ancak müzakereler hafta sonu boyunca devam etti.

Demokratlar, programın özel sektöre gereksiz bir hükümet müdahalesi olduğunu söylüyorlardı.

Cumhuriyetçiler ise, Demokratları paket için adım atmamakla ve bu strateji ile de 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevine başlayacak olan Joe Biden'ın başlangıcını baltamakla suçluyorlardı.

İki taraf, şu anda yürürlükte olan programı aynı şekilde onaylamadılar. Bunun yerine benzer bir programın oluşturulmasını engellemeyen bir dil üzerinde anlaştı.

Açıklanmasının ardından birkaç saat içerisinde oylamaya sunulan paketi tam anlamıyla okuyamadıklarını söyleyen çok sayıda Meclis üyesi, tasarıyı protesto ettiğini açıklamıştı.

Buna rağmen tasarı Temsilciler Meclisi'nden 359'a 53; Senato'dan ise 92'ye 6 oyla kabul edilmişti.

Onayına sunulmasıyla beraber Trump'ın da tasarıyı imzalayacağı bekleniyordu.

Pakette neler var?

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak zor durumda kalan Amerikalıları rahatlatacak olan paket Mart ayındaki 2,4 trilyon dolarlık paketin ardından ülke tarihinin en büyük teşvik paketi özelliğini taşıyor.

Paket kapsamında yetişkinler ve çocuklar için 600 dolar doğrudan ödeme yapılacak, işsizlik ödemeleri haftalık 300 dolar daha artırılacak ve küçük işletmelere de toplamda yüz milyarlarca dolar ek yardım sağlanacak.

Kira yardımı için 25 milyar dolar destek ayrılan pakette, eğitim kuruluşlarına tekrar güvenli bir şekilde açılabilmeleri için de 82 milyar dolar aktarılacak.

Bağımsız sinema salonları ve kültür kurumları için 15 milyar doları içeren programda ayrıca afet hibeleri için de 20 milyar dolarlık ödeme planlanıyor.

Kongre, paketi Eylül 2021'e kadar hükümet programlarını finanse edecek 1,4 trilyon dolarlık bir bütçe tasarısına dahil etmeyi hedefliyor.

Daha önce açıklanan paket kapsamındaki pek çok destek bu ay sonunda sona eriyordu. Bununla birlikte de yaklaşık 12 milyon Amerikalıya sunulan işsizlik yardımları da son bulması bekleniyordu.

'Bu paket ilk adım'

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden ise Salı günü düzenlediği basın toplantısında, 900 milyar dolarlık yardım paketinin "ilk adım" olduğunu ve hükümetin daha fazlasını yapması gerekeceğini söyledi.

Biden, "Covid'e karşı savaştaki en karanlık günlerimiz arkamızda değil, önümüzde" dedi.

Covid: ABD Başkanı Trump, onayına sunulan 900 milyar dolarlık yardım paketinin değiştirilmesini istedi

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Son Dakika Dünya Covid: ABD Başkanı Trump, onayına sunulan 900 milyar dolarlık yardım paketinin değiştirilmesini istedi - Son Dakika Dünya

BBC

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