Üye Girişi
Covid: ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçti - Son Dakika
BBC

Covid: ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçti

15.06.2021 23:28
Covid: ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçti, System.String[]

John Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre, ABD'de salgının başlangıcından bu yana koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 600 bini geçti.

John Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı verilere göre, ABD'de salgının başlangıcından bu yana koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısı 600 bini geçti.

Öte yandan ABD, 33,5 milyondan fazla koronavirüs vakası ile dünyanın en yüksek vaka sayısının da görüldüğü ülke.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre ülke nüfusunun yüzde 52'si (yaklaşık 173 milyon) ise en az bir doz koronavirüs aşısı oldu. Amerikan nüfusunun yüzde 43'ü (yaklaşık 144 milyon) ise tamamen aşılandı.

Koronavirüs ölümlerinde ABD'yi 488 binden fazla ölüm ile Brezilya ve 377 binden fazla ölümle de Hindistan izledi.

ABD'de 500 bininci ölüm ile 600 bininci ölüm arasında ise yaklaşık 4 ay geçti. Bu da ilk ölümden 100 bininci ölüm arasında geçen süreye yakın. Geçtiğimiz kış vaka ve ölüm sayılarının artmasıyla birlikte 300 bininci ölüm ile 400 bininci ölüm arasında ise 1 aylık bir süre geçmişti.

Nisan ayında 18 yaşın üzerinde yetişkinlerin aşılamaya başlamasıyla günlük 3,4 milyona kadar çıkan aşılama sayısı ise günlük 1 milyon doza düştü.

CDC, ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantının tüm yeni enfeksiyonların yüzde 10'unu oluşturduğunu ve İngiltere varyantı olarak bilinen Alfa varyantına kıyasla büyüdüğünü duyurdu.

Eyaletten eyalete farklılık var

Ülke nüfusuna bakıldığında en az bir doz aşılanmış Amerikalıların sayısı fazla olsa da iki doz aşılanmış kişilerin oranı eyaletten eyalete de farklılık gösteriyor.

New York Times veritabanına göre Vermont eyaletinde yüzde 71'i tamamen aşılanmışken, Mississipi'de ise nüfusun yüzde 36'sı iki doz aşılanabildi.

Kaiser Aile Vakfı tarafından yapılan güncel bir araştırmaya göre ise, ABD'li yetişkinlerin yaklaşık üçte birinin henüz aşı olmayı planlamıyor.

Ülkede aşı olmaya yönelik duyulan tereddüt sebebiyle, aşı kayıtlarında bazı eyaletlerde piyango bileti gibi bazı promosyon ürünler de dağıtılıyor.

Ohio'da her hafta 1 milyon dolar tutarında bir piyango çekilişi yapılıyor. Kaliforniya'da ise Salı günü (bugün) 10 kişiye 1'er buçuk milyon dolar ikramiye dağıtacak.

Ayrıca bazı eyaletlerde de aşı olmak isteyen ABD'lilere bira, esrar, silah, yiyecek kuponu ve hediye kartları veriliyor.

Öte yandan ABD'li ilaç üreticisi Novavax ise 30 bin katılımcı üzerinde yapılan testin ardından üzerinde çalıştığı yeni koronavirüs aşısının yüzde 90,4 oranında etkili olduğunu açıkladı.

Bu aşı, onaylanması halinde ABD pazarına giren dördüncü koronavirüs aşısı olacak.

ABD medyasında çıkan haberlere göre Biden yönetimi tüm ABD nüfusu için yeterli dozda aşı siparişi verdi. Bu sebeple Novavax aşısı, başka ülkelere gönderilecek aşılar arasında yer almasının mümkün olabileceği söyleniyor.

Covid: ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçti
Covid: ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçti

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, India, doz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü 23:04 Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü Hummels, Almanya'nın turnuva tarihinde kendi kalesine attığı ilk golü kaydetti 22:42 Hummels, Almanya'nın turnuva tarihinde kendi kalesine attığı ilk golü kaydetti Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti 22:09 Halk müziğinin efsanesi Yıldız Ayhan hayatını kaybetti
Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı 22:03 Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok 21:33 Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu 20:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu
Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi 19:29 Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek 19:01 Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek

Son Dakika Haberleri
17:49 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi
17:44 Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile 3 sanık Kobani eylemleri davası kapsamında adli kontrol şartıyla tahliye edildi
17:42 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor
17:41 Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
EURO 2020'de yürekler yine ağza geldi! Pavard'ın yerde kaldığı an herkesi tedirgin etti EURO 2020'de yürekler yine ağza geldi! Pavard'ın yerde kaldığı an herkesi tedirgin etti         
23:37
Komşusunu tüfekle öldüren şahıs ardından intihar etti Komşusunu tüfekle öldüren şahıs ardından intihar etti         
22:46
Oğuzhan Asiltürk kazan kaldırdı, Saadet Partisi'ne kurultay yolu göründü Oğuzhan Asiltürk kazan kaldırdı, Saadet Partisi'ne kurultay yolu göründü         
22:21
Ünlü oyuncu Merve Dizdar, eşinin rol arkadaşlarını Instagram'dan tek tek sildi Ünlü oyuncu Merve Dizdar, eşinin rol arkadaşlarını Instagram'dan tek tek sildi         
22:05
Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı         
21:41
Aliyev ile Emine Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog! Şuşa şaşkınlığı tepkisine yansıdı Aliyev ile Emine Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog! Şuşa şaşkınlığı tepkisine yansıdı         
20:57
Seda Sayan'dan Mali'ye Seda Sayan'dan Mali'ye "geçmişi kirli" cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir         
19:54
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Bilim Kurulu üyesi İlhan, normale dönüş için güz başını işaret etti Bilim Kurulu üyesi İlhan, normale dönüş için güz başını işaret etti         
12:36
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 23:48:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid: ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement