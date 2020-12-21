Covid: ABD'de salgın için sunulacak yeni ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı - Son Dakika
BBC

Covid: ABD'de salgın için sunulacak yeni ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı

21.12.2020 03:32
Covid: ABD'de salgın için sunulacak yeni ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı, System.String[]

ABD'de, aylarca süren anlaşmazlıklarından ardından, 900 milyar dolarlık bir yardım paketinde anlaşmaya varıldı.

ABD'de, aylarca süren anlaşmazlıklarından ardından, 900 milyar dolarlık bir yardım paketinde anlaşmaya varıldı.

Paket, koronavirüs salgını sebebiyle zor durumdaki işletmeler için maddi yardım ve işsizlik programları da dahil olmak üzere destekleri içeriyor.

Anlaşma, Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell tarafından açıklandı. Ancak paketin hala resmi olarak oylanması gerekiyor.

Pazar günü anlaşmayı açıklayan McConnell, "Ulusumuzun çok uzun süredir duyması gereken şeyi nihayet duyurabiliyoruz: Daha fazla yardım yolda" ifadelerini kullandı.

Paket, Mart ayında kabul edilen 2,4 trilyon dolarlık ekonomik yardımın ardından ABD tarihindeki en büyük ikinci teşvik olacak.

Senatonun Demokrat azınlık lideri Chuck Schumer, "Nihayet Amerikan halkına ileteceğimiz bazı güzel haberlerimiz var" dedi.

Pakette neler var?

Paket kapsamında kişilere 600 dolar doğrudan ödeme verilecek, işsizlik ödemeleri haftalık 300 dolar daha artırılacak ve küçük işletmelere de toplamda yüz milyarlarca dolar ek yardım sağlanacak.

Reuters'ın aktardığı habere göre ise kira yardımı için de 25 milyar dolar sağlanacak.

Kongre, paketi Eylül 2021'e kadar hükümet programlarını finanse edecek 1,4 trilyon dolarlık bir bütçe tasarısına dahil etmeyi hedefliyor.

12 milyon Amerikalı'nın işsizlik yardımları son bulacaktı

Daha önce açıklanan paket kapsamındaki pek çok destek bu ay sonunda sona eriyordu. Bununla birlikte de yaklaşık 12 milyon Amerikalıya sunulan işsizlik yardımları da son bulması bekleniyordu.

Perşembe günü açıklanan yeni işsizlik verilerine göre ülkede geçtiğimiz hafta 885 bin kişi işsizlik yardımı için başvuru yaptı.

Bu Eylül ayından bu yana bir hafta içinde görülen en yüksek sayı.





Tartışmalar sürüyordu

Kongre'nin sözkonusu yardım paketi tasarısını Cuma gününe kadar geçirmesi bekleniyordu, ancak müzakereler hafta sonu boyunca devam etti.

Yaşanan gecikmeler, hükümetin bir bütçe tasarısı olmadan kapanıp kapanmayacağı konusunda endişelere de yol açmıştı.

Washington, federal hükümetin mali yılının başlangıcı olan Ekim ayından bu yana geçici bütçeyle faaliyet gösteriyor.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler arasında koronavirüs yardım paketine yönelik tartışmalar yaşanıyordu.

Demokratlar, programın özel sektöre gereksiz bir hükümet müdahalesi olduğunu söylüyorlardı.

Cumhuriyetçiler ise, Demokratları paket için adım atmamakla ve bu strateji ile de 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı görevine başlayacak olan Joe Biden'ın başlangıcını baltamakla suçluyorlardı.

İki taraf, şu anda yürürlükte olan programı aynı şekilde onaylamadılar. Bunun yerine benzer bir programın oluşturulmasını engellemeyen bir dil üzerinde anlaştı.

Mart ayında 2,4 trilyon dolarlık paket açıklanmıştı

ABD, salgınla mücadele kapsamında mart ayında yaklaşık 2,4 trilyon dolarlık bir ekonomik yardım paketi açıklamıştı.

20 milyondan fazla insanın işsiz kaldığı ABD'de Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 14,7'e çıkmıştı.

Amerikan Ticaret Odası tarafından Salı günü açıklanan bir ankete göre, küçük ölçekteki işletmelerin dörtte üçü, hayatta kalabilmek için hükümet yardımına ihtiyaç duyuyor.

Chicago Üniversitesi ve Notre Dame Üniversitesi'nin yaptığı başka bir araştırmaya göre de, ABD'de yoksulluk oranı geçtiğimiz ay Haziran ayından bu yana 2,4 puanlık artış ile yüzde 11,7'e ulaştı.

Bu sonuçlara göre şu anda yaklaşık sekiz milyon daha fazla Amerikalı yoksulluk içinde yaşıyor.

Mevcut oran ABD tarihindeki en yüksek yoksullaşmayı işaret ediyor.

Covid: ABD'de salgın için sunulacak yeni ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı
Covid: ABD'de salgın için sunulacak yeni ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı
Covid: ABD'de salgın için sunulacak yeni ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı
Covid: ABD'de salgın için sunulacak yeni ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı

Amerika Birleşik Devletleri, İşsizlik, Hükümet, Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: ABD'de salgın için sunulacak yeni ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı - Son Dakika Dünya

BBC

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