Covid: ABD'de Teksas eyaleti, gelecek haftadan itibaren kısıtlamaları kaldırıyor - Son Dakika
BBC

Covid: ABD'de Teksas eyaleti, gelecek haftadan itibaren kısıtlamaları kaldırıyor

03.03.2021 04:57
Covid: ABD'de Teksas eyaleti, gelecek haftadan itibaren kısıtlamaları kaldırıyor, System.String[]

ABD'nin Teksas eyaleti, pandemi sebebiyle uygulanan maske takma zorunluluğunu gelecek haftadan itibaren kaldırıyor.

ABD'nin Teksas eyaleti, pandemi sebebiyle uygulanan maske takma zorunluluğunu gelecek haftadan itibaren kaldırıyor.

Eyaletin Cumhuriyetçi Partili Valisi Greg Abbott'un "Şimdi Teksas'ı tamamen açma zamanı" diyerek duyurduğu karar kapsamında kapalı olan işletmelerin tam kapasiteleriyle açılmasına izin verilecek.

Ülkenin en büyük eyaletlerinden olan Teksas'ta bugüne kadar koronavirüs kaynaklı 43 binden fazla ölüm kaydedildi. Eyalet, koronavirüs ölümleri sıralamasında da üçüncü.

Bir süredir partisinden kısıtlamaları sürdürmesi sebebiyle eleştirilere maruz kalan Abbott yaptığı açıklamada, "Çok fazla Teksaslı istihdam fırsatlarından mahrum bırakıldı. Küçük işletmeler faturalarını ödemekte zorlanıyor" diyerek kararı almadaki gerekçesini açıkladı.

Abbott, "Covid birden ortadan kaybolmadı ama eyalet kısıtlamalarına artık daha fazla gerek yok" dedi.

10 Mart'ta yürürlüğe girecek yeni uygulama, daha önce alınan pek çok kısıtlamayı iptal ediyor. Yüzde yüz kapasiteyle açılacak işletmeler kendi alacağı kararlarla kapasitelerini sınırlayabilecek veya ek güvenlik önlemleri uygulayabilecek.

Teksas'ta bugüne kadar yaklaşık 5,7 milyon kişi aşılandı.

Başkan Joe Biden'in yönetimi ise kısıtlamalarının hala gerekli olduğunu açıkça belirtiyor.

Analiz: Karar, Beyaz Saray'la ilişkilerde bir test

BBC Muhabiri Angelica Casas - San Antonio, Teksas

Vali Abbott'un açıklamaları Teksaslılar için sürpriz değil.

Eyaletin salgına yönelik tepkisi başından beri politikti. Abbott, Trump'ın kısıtlama kararları almadaki rahat yaklaşımını destekledi. Ancak bu da şehirdeki Demokrat Partili siyasetçilerde gerginlik yarattı.

Ekonomi kontrolüne karşı salgın kontrolü. ya da kişisel özgürlüklere karşı maske zorunluluğu. Eyalet politikacılarının yaklaşımları da önleyici olmaktan çok tepkisel oldu.

Ama bir yıl sonra bile eyalette pek bir şey değişmedi. Ölü sayısı ve mevcut vaka oranı hala ABD içinde en tepelerde. Bu yüzden Abbott'u eleştirenler onun bilimsel kararlar almadığını söylüyor.

Bu nedenle karar eyalet için bir sınav olacak. Ama benzer bir sınav da selefine göre pandemiyi daha ciddiye alan Biden ile Abbott arasındaki ilişkide olacak.





Diğer eyaletlerde durum nasıl?

ABD'de halk sağlığı politikalarını eyaletler kendileri belirliyor. Pandeminin başlamasıyla pek çok eyalet de kısıtlama kararları aldı.

35 civarıdna eyalet, açıkhava ya da kapalı mekanlar da dahil, kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.

Son haftalarda vaka ve ölümlerin hızla düşmesiyle beraber bazı eyaletler de kısıtlamaları hafifletmeye başladı.

Abbott'ın açıklamasından kısa bir süre sonra, Mississippi Valisi Tate Reeves de aynı kararı daha da kısa bir zaman diliminde alacağını söyledi.

Reeves, 3 Mart itibarıyla maske zorunluluğunu kaldırdıklarını ve tüm işletmelerin çalışmalarına izin vereceklerini duyurdu.

Hastanaye yatışların ve vaka sayılarının hızlıca düştüğünü ifade eden Reeves, "Mevcut karardaki zorunlulukları önerilerle değiştiriyoruz. Halkımız sağlık uzmanlarının görüşlerini dinlemeye devam etmeli. Kişisel önlemlerini de almalı" diye konuştu.

Salgın ABD'yi nasıl etkiledi?

Ülkede halk sağlığı uzmanları ise salgının sona ermediğini ve kısıtlamaları kaldırmanın vaka sayılarını yeniden artırabileceği konusunda yöneticileri uyarıyor.

Salgın esnasında ülke yönetimini devralan ABD Başkanı Biden, selefi Trump'ın aksine salgınla savaşı öncelikli politikası haline getirdi.

Biden, Salı günü yaptığı açıklamada Mayıs sonuna kadar ülkesindeki her yetişkin için aşıya sahip olmak için çalıştıklarını açıkladı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD'de toplamda 28,7 milyon Covid-19 vakası kaydedildi. Dünyada en çok vakanın tespit edildiği ülkeyi, 11 milyon vaka ile Hindistan, 10,5 milyon vaka ile Brezilya takip ediyor.

Ancak ABD, 100 bin kişi başına düşen ölüm sayısı bakımından Birleşik Krallık ve İtalya gibi ülkelerin gerisinde dokuzuncu sırada.

Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tahminlerine göre 1 Haziran'a kadar ülkede 90 bin kişinin daha virüs sebebiyle ölmesi bekleniyor.

Ocak ayından bu yana virüs sebebiyle hastaneye yatış oranı keskin bir düşüş gösterdi.

Yeni varyantların ise salgını artırmasından endişe ediliyor.

Covid: ABD'de Teksas eyaleti, gelecek haftadan itibaren kısıtlamaları kaldırıyor
Covid: ABD'de Teksas eyaleti, gelecek haftadan itibaren kısıtlamaları kaldırıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Teksas, Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: ABD'de Teksas eyaleti, gelecek haftadan itibaren kısıtlamaları kaldırıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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