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Covid: ABD gelecek ay vatandaşlarına takviye dozunu sunmaya başlayacak - Son Dakika
BBC

Covid: ABD gelecek ay vatandaşlarına takviye dozunu sunmaya başlayacak

19.08.2021 06:39
Covid: ABD gelecek ay vatandaşlarına takviye dozunu sunmaya başlayacak, System.String[]

ABD yönetimi zamanla aşılara karşı korumanın azaldığını gösteren verilere atıfta bulunarak, 20 Eylül'den itibaren COVID-19 takviye aşılarını yaygın olarak kullanıma sunmayı planladığını açıkladı.

ABD yönetimi zaman içerisinde aşıların koronavirüse karşı koruma oranlarının azaldığını gösteren verilere atıfta bulunarak, 20 Eylül'den itibaren takviye aşıları yaygın olarak kullanıma sunmayı planladığını açıkladı.

Bu adım, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının üçüncü enjeksiyonunun uygun olup olmayacağına dair kapsamlı tartışmaların ardından geliyor.

Takviye aşılar öncelikli olarak 2020'nin sonlarında ve 2021'nin başlarında aşılananlar arasındaki sağlık çalışanlarına, huzurevinde yaşayanlara ve ileri yaştakilere sağlanacak.

ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Bu bağışıklığınızı, Covid-19'a karşı korumanızı artıracak ve bu kendimizi ortaya çıkabilecek yeni varyantlardan korumanın en iyi yolu" dedi.

"Sizi daha uzun süre güvende tutacak ve pandemiyi daha hızlı bitirmemize yardımcı olacak."

"Gardımızı düşürmenin zamanı değil" diyen Biden, aşının iki dozunu da olmalarının üzerinden 8 ay geçen 18 yaş üstü Amerikalıları takviye aşı olmaya çağırdı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) hâlâ nihai bir değerlendirme bekleyen plana göre, 3. doz takviye aşılar 20 Eylül haftasından itibaren yapılmaya başlanacak.

Biden'ın açıklamasından önce ülkenin üst düzey sağlık yetkilileri, aşı olduktan bir süre sonra "bağışıklığın azaldığını" ve güçlü Delta varyantının takviye aşısı gerektirdiğini açıkladı.

ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı Vivek Murthy video konferans yoluyla gerçekleşen bir toplantıda, "Bu (bağışıklıktaki) düşüşün önümüzdeki aylarda devam edeceğinden ve bunun ciddi hastalık, hastaneye yatış ve ölüme karşı korumanın azalmasına yol açabileceğinden endişe duyuyoruz" dedi.

Murthy ve Beyaz Saray Covid-19 Görev Gücü'nün diğer üyeleri, aşıların oldukça etkili olduğunu ancak korumayı desteklemenin en iyi yolunun takviye aşısı olmak olduğunu savunuyor.

Uzmanlar, Mart ayında kullanıma sunulan Johnson & Johnson aşısını olanlar için de takviye dozlarına ihtiyaç duyulacağını tahmin ettiklerini söylüyor.

ABD'de 620.000'den fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve Delta varyantının yayılması nedeniyle Temmuz ayının başından beri vaka sayıları hızlı bir şekilde arttı.

O zamanlar 10.000'den az vaka olan ülkede şimdi günde ortalama 150.000 yeni vaka görülüyor.

Şimdiye kadar Amerikalıların yüzde 50'den biraz fazlası aşının iki dozunu da aldı.

Ülkenin aşılama programının, güney ve orta-batıdaki siyasi olarak muhafazakar bölgelerde ve bazı ırksal azınlıklar arasında dirençle karşılandığı belirtiliyor.

Ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci, zaman içerisinde aşının etkinliğinde önemli düşüşler gösteren çalışmalara işaret etti.

Örneğin, Mayo Clinic tarafından yayımlanan veriler, Delta varyantına karşı etkinliğin Pfizer aşısıyla yüzde 76'dan 42'ye ve Moderna aşısıyla yüzde 86'dan yüzde 76'ya düştüğünü gösterdi.

Fauci'ye göre takviye doz, antikor seviyesini on katına çıkaracak.

Biden ayrıca, yabancı liderler tarafından yakın zamanda ifade edilen, dünya çapında henüz herhangi bir koronavirüs aşısı almayan milyarlarca insan pahasına Amerikalılara takviye aşı uygulanacağına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

"Aynı fikirde değilim" diyen Biden, "Aynı anda hem Amerika'yla ilgilenip hem de dünyaya yardım edebiliriz" dedi.

Washington, ABD'de yaklaşık 100 milyon takviye doz uygulamaya hazırlanırken, diğer ülkelere 200 milyondan fazla ek doz bağışlayacak.

Genel olarak, ABD diğer ülkelere 600 milyondan fazla aşı bağışlamayı planlıyor.

Covid: ABD gelecek ay vatandaşlarına takviye dozunu sunmaya başlayacak
Covid: ABD gelecek ay vatandaşlarına takviye dozunu sunmaya başlayacak

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Son Dakika Dünya Covid: ABD gelecek ay vatandaşlarına takviye dozunu sunmaya başlayacak - Son Dakika Dünya

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