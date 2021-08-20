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Covid: ABD'nin Mississippi eyaletinde yeni öğretim yılı başında 20.000 öğrenci karantinaya alındı - Son Dakika
BBC

Covid: ABD'nin Mississippi eyaletinde yeni öğretim yılı başında 20.000 öğrenci karantinaya alındı

20.08.2021 05:13
Covid: ABD'nin Mississippi eyaletinde yeni öğretim yılı başında 20.000 öğrenci karantinaya alındı, System.String[]

ABD'nin Mississippi eyaletinde yeni öğretim yılının başlamasından günler sonra, 800 okuldan 20.000'den fazla öğrenciye Covid nedeniyle karantinaya girmeleri söylendi.

ABD'nin Mississippi eyaletinde yeni öğretim yılının başlamasından günler sonra, 800 okuldan 20.000'den fazla öğrenciye Covid nedeniyle karantinaya girmeleri söylendi.

Okulun ilk haftasında yaklaşık 4500 çocuk Covid'e yakalandı.

Mississippi, düşük aşı oranlarına ve gevşek maske kurallarına sahip eyaletlerden biri.

ABD'deki baskın tür olan Delta varyantı, genç insanları daha yüksek oranda etkiliyor.

ABD'de salgının başından bu yana toplam 37 milyon çocuktan yaklaşık 4,4 milyonu koronavirüse yakalandı.

Amerikan Pediatri Akademisi'ne göre, enfekte çocukların yüzde 2'sinden daha azının hastaneye yatırılması gerekti ve ABD'deki bu tür vakaların tamamının en fazla yüzde 0,03'ü ölümle sonuçlandı.

ABD'de 12 yaşın altındaki çocukların aşılanmasına henüz onay verilmedi.

Koronavirüsün daha çok yaşlıları ve önceden sağlık sorunları olan kişileri etkilediği biliniyor ancak daha önce görülmemiş bir şekilde gençler arasında enfeksiyonlar ve hastaneye başvurular artıyor.

Eyaletin sağlık departmanından alınan verilere göre, yeni öğretim yılının başladığı 9 Ağustos'tan beri öğrencilerin yaklaşık yüzde 5'inin karantinaya girmesi istendi.

Mississippi'de yaşayanların yüzde 36'sından azının tam aşılı olduğu bildiriliyor.

Mississippi eyaletinin sağlık departmanından epidemiyolog Dr. Paul Byers Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, okullar üzerindeki etkisi açısından önceki zirvemizdeyken yaşadıklarımızı da aştı" dedi.

Dr. Byers, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hafta sonu hayatını kaybettiğini, böylece eyalette koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının beşe çıktığını açıkladı.

Mississippi'nin tek pediatri hastanesi, başvurulardaki artış nedeniyle garajının bazı bölümlerini sahra hastanesine dönüştürmek zorunda kaldı.

Diğer eyaletlerde durum ne?

Ülkenin güneyinde yer alan Mississippi eyaleti, çocuklar arasında bu tür salgınlarla karşılaşan ilk eyalet değil.

Florida eyaletinde okulların yoğun olduğu bir bölgede, 10.000'den fazla çocuğa ve personele evde kalmaları söylendi. Salgının ardından Hillsborough bölgesinde okullarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Georgia eyaletinin Ware bölgesinde, 800'den fazla öğrencinin karantinaya alınmasına yol açan "vakalardaki keskin artış" sonrasında tüm devlet okulları kapatıldı.

Tennessee eyaletindeki Nashville'de yaklaşık 1000 öğrenci karantinada.

Yaklaşık 300 Covid vakasının görüldüğü New Orleans'ta, 3000'den fazla öğrenci ve personel karantinaya alındı.

Düşük aşılama oranlarına sahip güneydeki bir başka eyalet olan Alabama'da, Çarşamba günü hastanelerde boş yatak kalmadığı bildirildi.

Teksas eyaletindeki bazı okul bölgeleri, personel veya öğrenciler arasındaki salgınlar nedeniyle geçici olarak kapanmak zorunda kaldı.

Covid: ABD'nin Mississippi eyaletinde yeni öğretim yılı başında 20.000 öğrenci karantinaya alındı

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Son Dakika Dünya Covid: ABD'nin Mississippi eyaletinde yeni öğretim yılı başında 20.000 öğrenci karantinaya alındı - Son Dakika Dünya

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