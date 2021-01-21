Covid: ABD, yoksul ülkelere aşı temini için oluşturulan Covax programına katılmak istiyor - Son Dakika
BBC

Covid: ABD, yoksul ülkelere aşı temini için oluşturulan Covax programına katılmak istiyor

21.01.2021 15:42
Covid: ABD, yoksul ülkelere aşı temini için oluşturulan Covax programına katılmak istiyor, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden'ın, göreve başladıktan sonra aldığı ilk kararlardan biri, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'nde (WHO) kalacağını ilan etmesi oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, göreve başladıktan sonra aldığı ilk kararlardan biri, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'nde(WHO) kalacağını ilan etmesi oldu.

Örgütün bugünkü yönetim kurulu toplantısına ABD'yi temsilen, Amerikan hükümetinin baş sağlık danışmanı Doktor Anthony Fauci katıldı.

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Fauci, " Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün üyesi olmaya devam edecek" dedi.

Fauci ayrıca Biden yönetiminin, yoksul ülkelere aşı ulaştırılmasını hedefleyen Covax programına katılmayı düşündüğünü açıkladı ve görevini sürdüreceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü ve BM memnun

WHO Başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın kararını geri almasını ve ABD'nin örgüte dönmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.





Ghebreyesus, "Dünya Sağlık Örgütü için güzel bir gün. Küresel sağlık açısından iyi bir gün" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de memnuniyetini ifade eden açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden'ın kararının, koronavirüsle küresel mücadelenin koordinasyonu açısından hayati önemde bir değişiklik olduğunu belirtti.

Trump geçen yıl WHO'yu, koronavirüsün yayılmasını önleyememekle suçlamış, ülkesinin örgüte aktardığı fonları kesmiş ve ABD'nin Temmuz 2021'de üyelikten ayrılmasına yönelik süreci başlattığını ilan etmişti.

ABD, WHO'ya en çok mali katkı yapan ülke konumundaydı.

Covid: ABD, yoksul ülkelere aşı temini için oluşturulan Covax programına katılmak istiyor
Covid: ABD, yoksul ülkelere aşı temini için oluşturulan Covax programına katılmak istiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Joe Biden, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid: ABD, yoksul ülkelere aşı temini için oluşturulan Covax programına katılmak istiyor - Son Dakika

BBC

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