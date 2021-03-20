Covid aşıları: Bilim insanları AstraZeneca aşısının neden kan pıhtılaşmasına yol açtığını ve tedavisini bulduğunu açıkladı - Son Dakika
BBC

Covid aşıları: Bilim insanları AstraZeneca aşısının neden kan pıhtılaşmasına yol açtığını ve tedavisini bulduğunu açıkladı

20.03.2021 01:28
Covid aşıları: Bilim insanları AstraZeneca aşısının neden kan pıhtılaşmasına yol açtığını ve tedavisini bulduğunu açıkladı, System.String[]

Norveç ve Almanya'dan iki tıbbi araştırma ekibi, AstraZeneca koronavirüs aşısının kan pıhtılaşmasına yol açmasının muhtemel nedenini bulduklarını açıkladı.

Norveç ve Almanya'dan iki tıbbi araştırma ekibi, AstraZeneca koronavirüs aşısının kan pıhtılaşmasına yol açmasının muhtemel nedenini bulduklarını açıkladı. Bilim insanları aynı zamanda bu duruma yönelik bir tedavi de önerdi. Erken teşhis ve tedavinin mümkün olduğunu belirten bilim insanlarına göre aşıyı yapmamak için bir neden yok.

Wall Street Journal'ın haberine göre iki ülkede birbirinden bağımsız çalışan bilim insanları, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının nadir durumlarda kan pıhtılaşmasına yol açabilecek mekanizmayı teşhis ederek muhtemel bir tedavi bulduklarını aktardılar.

Buna göre aşı vücutta bağışıklık sisteminin bir reaksiyonunu tetikleyerek beyinde pıhtı atmasına yol açabiliyor. Bu durumun Avrupa'da birbirinden bağımsız görülen vakaları açıklayabileceği aktarıldı.

Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan ve Norveç'teki araştırma ekibinin lideri hematoloji profesörü Pal Andre Holme, aşının ürettiği bir antikoru tanımladıklarını; bu antikorun tam ters bir etki yarattığını söyledi:

"Bu kişilerin neden bu bağışıklık reaksiyonunu verdiğini aşıdan başka hiçbir şey açıklayamaz."

Norveç'in sağlık kurumu, bu bulguları açıklarken AstraZeneca aşısının ülkede kullanımına devam etmeyeceklerini de belirtti.

Kan ve sıvı nakli alanında çalışan Greifswald Üniversite Hastanesi Profesörü Andreas Greinacher liderliğindeki Alman araştırma ekibi de, kendi bağımsız araştırmalarının sonucunda Prof. Holme ile aynı sonuca vardıklarını duyurdu.

Buna göre, aşı olan kişilerin geliştirdiği antikorlar trombositleri harekete geçiriyor ve bu da tromboza yol açıyor. Trombositler, bir yarayı iyileştirmek için bir araya geldikleri gibi aşıdan birkaç gün sonra da bir araya gelerek beyinde pıhtılaşmaya yol açıyor.

Almanya'da AstraZeneca aşısı vurulan 1,6 milyon kişiden 13'ünde kan pıhtılaşması görüldü. Bu kişilerden 12'si kadındı ve üçü hayatını kaybetti.

Alman araştırma ekibi, Avusturya, İrlanda ve İngiltere'deki araştırmacılarla birlikte hareket ettikleri araştırmalarının sonunda, hastaların aşılandıktan dört gün sonra baş ağrısı, baş dönmesi, görme kaybı gibi semptomlar gösterdiğini; bu durumda soruna kan testiyle çok hızlı şekilde teşhis konulabileceğini açıkladı. Bu sebeple, Prof. Greinacher'a göre aşıdan korkmaya gerek yok:

"Bu komplikasyon çok çok az insanda görülüyor. Olduğu zaman da nasıl tedavi edileceğini biliyoruz."

Bu hafta AstraZeneca aşısı olduktan sonra bazı kişilerde kan pıhtılaşması görülünce, birçok Avrupa ülkesi aşının yapılmasını durdurmuştu. Semptom görülen kişilerin çoğunluğu 55 yaş altı kadınlar oldu.

Avrupa Birliği'nin ilaç sektörünü düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise, uygulanan bazı kişilerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkede kullanımı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu ve aşılamayı durdurmak için bir neden bulunmadığını açıkladı.

EMA'ya göre aşının faydaları, dezavantajlarına ağır basıyor ve birkaç kişide görülen kan pıhtılaşması, her gün binlerce kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği AB ülkeleri için büyük önem taşıyan aşının durdurulması için bir neden yok.

Covid aşıları: Bilim insanları AstraZeneca aşısının neden kan pıhtılaşmasına yol açtığını ve tedavisini bulduğunu açıkladı

Avrupa Birliği, Almanya, Norveç, Alman, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid aşıları: Bilim insanları AstraZeneca aşısının neden kan pıhtılaşmasına yol açtığını ve tedavisini bulduğunu açıkladı - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak Prof. Dr. Uğur Şahin: 4 aşıyla Avrupa'da yaz sonuna kadar bağışıklık sağlanabilir Müge Anlı ile yollarını ayıran Arif Verimli olayın perde arkasını anlattı Çaykur Rizespor'un G.Saray maçının ardından yaptığı paylaşım dikkat çekti Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Katie Price altıncı kez hamile kaldı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı         
02:23
Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama Şarkıcı Bayhan'dan Deniz Seki ile ilgili şaşırtan açıklama         
00:28
Eda Ece'den Yasak Elma ile ilgili bomba bilgi Eda Ece'den Yasak Elma ile ilgili bomba bilgi         
23:29
Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti Davutoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde miting gibi esnaf ziyareti         
23:12
Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler Fatih Terim, Rizespor yöneticilerinin sözlerine sinirlendi! Güçlükle sakinleştirdiler         
22:32
Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü         
21:51
ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü         
19:33
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kuşadası'nda kaybolan döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2021 02:52:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid aşıları: Bilim insanları AstraZeneca aşısının neden kan pıhtılaşmasına yol açtığını ve tedavisini bulduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei