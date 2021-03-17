Covid aşısı: AB, İngiltere'ye aşı ihracatını kısıtlamakla tehdit etti - Son Dakika
BBC

Covid aşısı: AB, İngiltere'ye aşı ihracatını kısıtlamakla tehdit etti

17.03.2021 22:47
Covid aşısı: AB, İngiltere'ye aşı ihracatını kısıtlamakla tehdit etti, System.String[]

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, İngiltere'nin AB'ye aşı göndermediği müddetçe kendilerinin de İngiltere'ye aşı göndermeyebileceklerini duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, İngiltere'nin AB'ye aşı ihraç etmediği takdirde kendilerinin de İngiltere'ye aşı göndermeyebileceklerini duyurdu.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü ise Von Der Leyen'e cevap vererek, AB'yi verdiği taahhütlere uymaya çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da, Reuters haber ajansına verdiği demeçte Von Der Leyen'in sözlerinin açıklama gerektirdiğini söyledi.

Raab, "Sözleşmelere saygı gösterilmesini bekliyoruz. Açıkçası bu konuşmayı yaptığımıza şaşırdım" diye konuştu.

'İhracatta karşılıklılık ve orantılılık görmek istiyoruz'

Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyen Von Der Leyen, Covid-19 aşısı ihracatında karşılıklılık ve orantılılık görmek istediklerini söyledi.

İhracatta bu dengenin sağlanmaması durumunda kendilerinin aşı ihracatını kısıtlayabileceğini söyleyen Von Der Leyen "AB'den daha yüksek aşılama oranlarına sahip ülkeler için geçerli olabilir" diyerek de İngiltere'yi işaret etti.

AB'nin aşı ihracatında İngiltere'nin bir numaralı ülke olmasına rağmen, hiçbir AstraZeneca aşısının İngiltere'den AB'ye gelmediğini söylediğini belirten von Der Leyen, AB'nin "yüzyılın kriziyle" karşı karşıya olduğunu ve tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.

Vatandaşlarına AB'de üretilen aşıların aşı üreten diğer ülkelere ihraç edilmesine yönelik bir açıklama yapmanın zor olduğunu vurgulayan Von Der Leyen, buna karşın AB'ye neredeyse hiçbir aşının gelmediğini belirtti.

Karşılıklılık konusunun altını çizen Von Der Leyen, "Bunda net olmak istiyorum. Durum değişmezse, aşı üreten ülkelere onların açık sözlülük seviyelerine göre nasıl ihracat yapılacağını düşünmemiz gerekecek" diye uyardı.





'33 ülkeye 41 milyon doz aşı ihraç ettik'

Von Der Leyen, AB'nin son altı hafta içerisinde 300'den fazla ülkeden aşı talebi aldıklarını ve bunlardan yalnızca birini reddettiklerini ve 33 ülkeye 41 milyon doz aşı ihraç ettiklerini aktardı.

"Bu, Avrupa'nın uluslararası işbirliğini yürütmeye çalıştığını gösteriyor" diyen Von Der Leyen, İngiltere'ye yapılan ihracatın da 10 milyon doz aşı olduğunu söyledi.

AB'den İngiltere'ye ihraç edilen aşıların büyük çoğunluğu, Pfizer'in Avrupa'daki tesislerinden yapıldı.

AB'de ayrıca İtalya, Avustralya'ya gönderilecek 250 bin Oxford/AstraZeneca aşısının ihracatını engelledi.

Von der Leyen, BioNTech/Pfizer ve Moderna aşılarının bloğa karşı sözleşme yükümlülüklerini yerine getirdiğini ancak AstraZeneca'nın taahütlerine uymadığını söyledi.

Ayrıca Von Der Leyen, ABD ile aralarında bir aşı alışverişi olmadığını da söyledi.

Öte yandan İngiliz hükümeti ise aşı bileşenlerine veya üretimi yapılmış aşı dozlarına yönelik herhangi bir ihracat yasağı koymadığını birçok kez belirtti.

Ancak Oxford/AstraZeneca'nın Staffordshire ve Oxford'daki tesislerde üretilen aşı dozlarının önce İngiltere'ye tedarik edilmesini sağladı.

Covid aşısı: AB, İngiltere'ye aşı ihracatını kısıtlamakla tehdit etti
Covid aşısı: AB, İngiltere'ye aşı ihracatını kısıtlamakla tehdit etti

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, Koronavirüs, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid aşısı: AB, İngiltere'ye aşı ihracatını kısıtlamakla tehdit etti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Burak Deniz'den çok konuşulacak evlilik açıklaması Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Fransa Kupası Son 16 Turu maçında PSG, sahasında Lille'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi HDP'ye açılan kapatma davasını İstiklal'de bağıra çağıra kutladı: Müjdeler olsun Fed, faizleri yüzde 0-0.25 seviyesinde sabit bıraktı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, 5 saatlik beklemenin ardından TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı HDP'ye açılan kapatma davasında 600'den fazla isim hakkında siyaset yasağı istendi Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Mithat Sancar'a 'geçmiş olsun' telefonu         
22:52
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Antalya, sahasında Alanya'yı 2-0 yendi ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Antalya, sahasında Alanya'yı 2-0 yendi ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu         
22:34
Otizmli gencin iş başvurusu için yazdığı mektup sosyal medyada viral oldu Otizmli gencin iş başvurusu için yazdığı mektup sosyal medyada viral oldu         
22:17
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Mart günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi         
21:14
Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu ile yeniden izleyici karşısına çıkacak         
20:58
Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı         
20:41
Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti         
19:27
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı         
17:37
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 23:08:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid aşısı: AB, İngiltere'ye aşı ihracatını kısıtlamakla tehdit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei