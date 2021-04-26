Covid aşısı: AB'nin onaylamadığı aşıları yaptıranlar Avrupa'ya seyahat edebilecek mi? - Son Dakika
BBC

Covid aşısı: AB'nin onaylamadığı aşıları yaptıranlar Avrupa'ya seyahat edebilecek mi?

26.04.2021 14:32
Covid aşısı: AB'nin onaylamadığı aşıları yaptıranlar Avrupa'ya seyahat edebilecek mi?, System.String[]

Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, yaz aylarından itibaren aşı yaptırmış tüm ABD vatandaşlarına seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, yaz aylarından itibaren aşı yaptırmış tüm ABD vatandaşlarına seyahat kısıtlamalarını kaldırıyor. Zira ABD'de de, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar kullanılıyor.

Peki, EMA tarafından henüz onaylanmayan başka aşıları yaptıran kişilerin Avrupa'ya seyahatine izin verilecek mi?

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ABD medyasına yaptığı açıklama, bu soruyu yeniden gündeme getirdi.

Von der Leyen, Pazar günü New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'de Pfizer-BioNTech, Moderna ve Johnson & Johnson gibi, EMA tarafından onaylanan aşıların kullanıldığına işaret etti.

Von der Leyen, bunun AB içinde serbest dolaşım ve seyahat olanağı sağladığını vurgulayarak, "27 AB üyesi, EMA tarafından onaylanan aşıların uygulandığı herkesi koşulsuz olarak kabul edecek" dedi.

EMA, Rusya'da üretilen Sputnik V ile Türkiye'de de uygulanan Çin aşısı Sinovac'ın da aralarında olduğu bazı aşılara henüz onay vermedi.

Onaylanmayan aşılar konusunda belirsizlik

Bu durumda, örneğin Türkiye'de Sinovac aşısı olan bir kişi, yaz aylarından itibaren Hollanda'ya seyahat edebilecek mi?

Hollanda Sağlık Bakanlığı, Hollanda hükümeti ve AB yönetiminin bu konuda henüz bir tavsiyede bulunmadığına işaret ediyor.

Hollanda medyasına bilgi veren sağlık bakanlığı sözcüsüne göre, EMA henüz onaylamadığı aşıların yurt dışındaki vatandaşlarına uygulanmasına karşı değil. Bu konuda olumsuz bir tavsiyesi yok. AB dışında aşı olma hakkı bulunan kişilerin yerel makamların tavsiyelerine uymaları isteniyor.

AB genelinde aşılanmış ya da koronavirüs testi negatif çıkan kişilere verilmesi düşünülen "Aşı pasaportu" ya da "Dijital yeşil sertifika" adı verilen uygulama henüz hayata geçirilemedi. Bu nedenle, Avrupa tarafından henüz onaylanmamış aşıların bu sertifikaya dahil edilip edilmeyeceği daha belli değil.

Ancak aralarında Avusturya ve Macaristan'ın da bulunduğu bazı AB ülkelerinin, tedarik sıkıntısını aşmak için Rusya ve Çin aşıları da alması, düzenleme konusunda Brüksel üzerinde baskı oluşturuyor.





Hollanda Sağlık Bakanlığı, "Aşı pasaportu" AB içinde resmi politika haline gelmeden önce, aşılamanın koronavirüsün bulaşmasına etkisi konusunda bir netlik sağlanması gerektiğini savunuyor.

Hollanda hükümetine göre, nüfusun önemli bir kısmının aşılanmış olması da seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve "Aşı pasaportu" konusunda önemli bir koşul olacak.

Karşılıklı aşı kabulü girişimi

AB tarafından henüz resmi bir karar alınmamış olsa da Hollanda hükümeti, aşıların ülkeler arasında karşılıklı olarak kabul edilmesine yönelik bir küresel girişim için çaba harcıyor.

Brüksel'deki kaynaklara göre, AB içerisindeki birçok ülke Lahey yönetiminin bu önerisine sıcak bakıyor.

AB yönetimi, şu anda üzerinde çalışılan ve seyahat kısıtlamaların yumuşatmayı amaçlayan yeni düzenlemeleri, bu yeni önerilere göre şekillendirecek.

Hollanda ve onun önerisini destekleyen AB ülkelerine göre, küresel işbirliği, önümüzdeki süreçte, seyahatlerin kolaylaşmasını sağlayacak.

Eğer küresel anlamda böyle bir işbirliği oluşturulamazsa, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kuruluşların güvenli seyahat konusundaki düzenleme ve çabalarına destek verilecek.

Covid aşısı: AB'nin onaylamadığı aşıları yaptıranlar Avrupa'ya seyahat edebilecek mi?
Covid aşısı: AB'nin onaylamadığı aşıları yaptıranlar Avrupa'ya seyahat edebilecek mi?

Ursula von der Leyen, Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği, Hollanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid aşısı: AB'nin onaylamadığı aşıları yaptıranlar Avrupa'ya seyahat edebilecek mi? - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 353 kişi vefat etti, 37 bin 312 yeni vaka tespit edildi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Korona tedbirleri ne zaman kalkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırı belirledi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın Pozlarından çok kıyafetleri gündem oldu! Seda'nın tepeden tırnağa kombini cep yaktı Pozlarından çok kıyafetleri gündem oldu! Seda'nın tepeden tırnağa kombini cep yaktı Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı         
21:10
Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı Şehirler arası seyahatler 17 gün boyunca kısıtlandı         
20:41
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
19:53
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi         
19:31
Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den         
18:17
Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu         
17:36
Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı         
17:10
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu         
16:44
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü         
14:23
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı         
12:22
Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı Galatasaray, Henry Onyekuru ile yola devam etmeme kararı aldı         
11:09
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 21:30:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid aşısı: AB'nin onaylamadığı aşıları yaptıranlar Avrupa'ya seyahat edebilecek mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei