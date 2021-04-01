Covid aşısı: Dünya Ticaret Örgütü ilaç devlerinden yoksul ülkelerin aşı üretmelerine izin vermelerini istedi - Son Dakika
BBC

Covid aşısı: Dünya Ticaret Örgütü ilaç devlerinden yoksul ülkelerin aşı üretmelerine izin vermelerini istedi

01.04.2021 12:07
Covid aşısı: Dünya Ticaret Örgütü ilaç devlerinden yoksul ülkelerin aşı üretmelerine izin vermelerini istedi, System.String[]

Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) yeni başkanı Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, ilaç şirketlerinin dünyadaki herkes için Covid-19 aşısı üretmesi ya da gönüllü olarak teknolojilerini gelişmekte olan ülkelere vermesi çağrısında bulundu.

Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) yeni başkanı Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, ilaç şirketlerinin dünyadaki herkes için Covid-19 aşısı üretmesi ya da gönüllü olarak teknolojilerini gelişmekte olan ülkelere vermesi çağrısında bulundu.

WHO başkanlığını geçen ay devralan Dr. Okonjo-Iweala, "Yoksul ülkelerin aşı kuyruğunun arkasında bırakılması kabul edilemez" dedi.

BBC'ye konuşan Iweala, İsveç-İngiliz firması AstraZeneca'nın Hindistan'daki Serum Enstitüsü'ne aşısını maliyetine üretme izin vermesine gönderme yaparak "Gönüllü lisans, çok daha fazla insanın hayatını kurtarabilir. Gelişmekte olan ülkelerin atıl kapasiteleri var. AstraZeneca'nın Hindistan Serum Enstitüsü'yle yaptığına benzer anlaşmalar yapılmalı. Novovax, J& J ve diğerleri de aynı yolu izlemeli" diye konuştu.

Iweala, üye ülkelerin, daha fazla ilaç şirketinin aşı üretebilmesi için WTO'nun fikri mülkiyet kurallarının gevşetilmesi konusunda görüş ayrılığı içinde olduğunu kabul etti.

Bu konu, aşıları kopyalamak isteyen Hindistan, Güney Afrika ve bir dizi yoksul ülke tarafından gündeme getirilmişti.

Zengin ülkeler karşı çıkıyor

ABD Başkanı Joe Biden bu önerileri inceleyecekleri mesajı verdi ancak zengin ülkeler buna karşı çıkıyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, zengin ülkelerin aşı stoku yapmasını ve teknolojilerini paylaşmayı reddetmesi için "aşı apetheidı" ifadesini kullanmıştı.

Güney Afrika'da ırk ayrımına ve azınlıktaki beyazların, siyahlar ve beyaz olmayan etnik gruplara karşı üstünlüğüne dayanan apartheid rejimi 1994'te son bulmuştu.

'Aşıların yüzde 70'i 10 ülkede'

Dr. Okonjo-Iweala açıklamasında birçok gelişmekte olan ülkenin geçmişte HIV ilaçlarına erişim için 10 yıl beklediğini anımsattı.

Yine böyle bir durumun yaşanmaması için aşı üretimi kapasitesinin artırılmasına odaklanılması gerektiğini belirten Okonjo- Iweala şunları söyledi:

"Çok kaygılıyım. Karşı karşıya olduğumuz eşitsizlik kabul edilebilir bir şey değil. Dünyadaki aşıların yüzde 70'ini 10 ülke kullanıyor ama bir doz aşısı bile olmayan ülkeler var.

400 milyon aşı siparişi veren İngiltere, kullanmadığı aşıları yoksul ülkelere vereceğini açıklamıştı.





Covid aşısı: Dünya Ticaret Örgütü ilaç devlerinden yoksul ülkelerin aşı üretmelerine izin vermelerini istedi
Covid aşısı: Dünya Ticaret Örgütü ilaç devlerinden yoksul ülkelerin aşı üretmelerine izin vermelerini istedi

Dünya Ticaret Örgütü, Koronavirüs, India, İlaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid aşısı: Dünya Ticaret Örgütü ilaç devlerinden yoksul ülkelerin aşı üretmelerine izin vermelerini istedi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Turizmin geleceğine, '2. Uluslararası Turizm Kalite Zirvesi' ile ışık tutulacak Turizmin geleceğine, '2. Uluslararası Turizm Kalite Zirvesi' ile ışık tutulacak Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı "Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu
Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu Özgür Demirtaş'ı keşfeden Duygu Özaslan, alay konusu oldu         
18:45
Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı         
18:19
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi         
17:48
Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı         
17:35
Evlenmek istediği kız verilmeyince hem kendini hem de kızın dedesini vurdu Evlenmek istediği kız verilmeyince hem kendini hem de kızın dedesini vurdu         
17:18
Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in 'Vasiyetim olsun' mesajı ortaya çıktı         
16:13
Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor         
15:53
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı         
14:50
AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar         
14:25
Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu Emine Bulut'u öldüren eski eşine müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu         
13:49
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek Galericiler, ikinci el araçlardaki fiyat artışı nedeniyle bayileri suçladı: Sıfır araçları sakladıkları için fiyatlar yüksek         
11:29
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 18:55:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid aşısı: Dünya Ticaret Örgütü ilaç devlerinden yoksul ülkelerin aşı üretmelerine izin vermelerini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei