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Covid aşısı: Fransa, aşı olmayan 3 bine yakın sağlık çalışanını açığa aldı - Son Dakika
BBC

Covid aşısı: Fransa, aşı olmayan 3 bine yakın sağlık çalışanını açığa aldı

16.09.2021 17:57
Covid aşısı: Fransa, aşı olmayan 3 bine yakın sağlık çalışanını açığa aldı, System.String[]

Hükümet yetkilileri sağlık ve bakım hizmetlerinin etkilenmeyeceğini söylüyor ama bazı hastanelerde ameliyatların iptal edilmeye başlanması kaygı yaratıyor.

Fransa'da yaklaşık 3 bin sağlık çalışanı Covid aşısı olmadıkları için açığa alındı.

Çarşamba günü yürürlüğe giren yeni kurala göre ülkedeki 2 milyon 700 bin sağlık ve bakım çalışanı ile itfaiyecinin aşı olması zorunlu.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran bugünkü açıklamasında "Açığa almaların çoğu sadece geçici süreli" dedi.

Bakan Véran, birçok sağlık çalışanının şimdi aşılanmayı kabul ettiklerini çünkü "aşı zorunluluğunun gerçek olduğunu anladıklarını" söyledi.

Fransız yetkililerin koyduğu aşı zorunluluğu kuralı sektörde çalışan bütün doktorlar, hemşireler, ofis çalışanları ve gönüllü sağlık çalışanlarını kapsıyor.

Macron uyarmıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sağlık çalışanlarına en azından ilk doz aşılarını olmaları için önce 12 Temmuz'a kadar süre vermiş, daha sonra 15 Eylül'e kadar ya en az bir doz aşı olmaları ya da istifa etmeleri uyarısında bulunmuştu.

Macron o gün "Sizden ne istediğimin farkındayım ve bu taahhüde hazır olduğunuzu biliyorum. Bu kısmen bir bakıma da görev duygunuzun bir parçası" demişti.

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra, aşı randevularının yapıldığı internet sitesi Doctolib, aynı anda çok sayıda insanın randevu almaya çalışması yüzünden çökmüştü.

Fakat zorunluluğun yürürlüğe girdiği bugün hala aşı olmayı reddeden binlerce sağlık çalışanı var ve bu da sağlık hizmetlerinin aksayabileceği kaygılarını artırıyor.

Personel sıkıntısı, hizmet yetersizliği kaygıları

Örneğin sadece Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde bir hastanede neredeyse 450 sağlık çalışanı açığa alındı ve bina önünde protestolar yapılıyor.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye göre güneydeki bir başka kent Montélimar'da bir hastane aşılı anestezi uzmanı yetersizliği yüzünden acil olmayan ameliyatları şimdiden iptal etmeye başladığını doğruladı.

Kendisi de bir acil servis doktoru ve sol görüşlü milletvekili olan Christophe Prudhomme, "Yerleri doldurulana kadar bu insanları görevde tutmak zorundayız" dedi.

Fakat bazı hizmetlerin birkaç saat etkilenmesine rağmen Sağlık Bakanı Olivier, Fransa'daki RTL radyosuna Perşembe günü verdiği demeçte "dün itibariyle bütün hastaneler ve mediko-sosyal tesislerde bakımın devamı, güvenliği ve kalitesi güvence altına alınmıştır" diye konuştu.

Dünya çapında aşılama başladığında Fransa, aşıya karşı kuşkunun en yüksek olduğu ülkelerden biriydi.

O günlerde Ipsos tarafından yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, uygun yaştakilerin yüzde 40 kadarı aşı olmayı düşündüğünü söylüyordu.

Aynı sıralarda BBC Dinleme Servisi tarafından yapılan bir araştırma, Fransızca internet sitelerinde aşı karşıtı içerik yapan sayfaların, 2020'de 3,2 milyon beğeniden neredeyse 4,1 milyon beğeniye yükseldiğini ortaya çıkarmıştı.

Fakat Temmuz ayında Fransa'da Covid "sağlık karnesi" uygulamasının başlatılmasıyla birlikte, Fransa dünyada aşılı nüfusun oranının en yüksek olduğu ülkeler arasına girdi.

Fransa'da bugün yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 90'ı birinci doz aşısını olmuş bulunuyor. Ayrıca ülkede 12 yaş üzerindeki çocukların aşılanmasına ve korumasız gruplara ek bir üçüncü doz uygulamasına da başlandı.

Aşı zorunluluğu dünyada nasıl?

Fransa aşı zorunluluğu uygulamasına geçen tek ülke değil.

İtalya da 15 Ekim'den itibaren bütün çalışanlara bir anti-Covid "yeşil pasaport" zorunluluğu getiriyor. Kural gereği aşılarını olduklarını ya da bir test ile koronavirüs taşımadıklarını kanıtlayamayan çalışanlar cezalandırılacak.

Fransa Bölgeler Bakanı Mariastella Gelmini Çarşamba günü bir açıklama yaparak "Hükümet 'yeşil pasaportu' (Covid sertifikası) hızla devreye sokmaya hazır. Sadece kamu sektöründe değil, özel sektörde de" dedi.

Aşılı kişilere verilecek bu yeşil belge, İtalya'da restoranların iç mekanlarına, sinemalara, stadyumlara, bazı kamu taşıma araçları ya da uçaklara binmek isteyen herkesten istenecek. Öğretmenler için de zorunlu olacak.

Yunanistan'da aşılanmamış kamu ve özel sektör çalışanlarının haftada bir ya da iki kez, masrafını kendileri ödemek suretiyle test olmaları isteniyor. Bu kural 13 Eylül günü yürürlüğe girdi.

Ve geçen hafta ABD de federal hükümete bağlı kurumlarda ve taşeronlarında çalışanlar ile 100'den fazla işçi çalıştıran bütün iş yerlerinde aşı zorunluluğu getirmişti. Bu kural yaklaşık 100 milyon işçiyi kapsıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, aşı olmak istemeyenlerin her hafta Covid-19 testi yaptırmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

Biden, planını açıklarken "Bu özgürlüklerle ya da bireysel tercihlerle ilgili bir konu değil. Bu kendinizi ve çevrenizdekileri korumakla ilgili" diye konuştu.

Covid aşısı: Fransa, aşı olmayan 3 bine yakın sağlık çalışanını açığa aldı
Covid aşısı: Fransa, aşı olmayan 3 bine yakın sağlık çalışanını açığa aldı

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Son Dakika Dünya Covid aşısı: Fransa, aşı olmayan 3 bine yakın sağlık çalışanını açığa aldı - Son Dakika Dünya

BBC

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