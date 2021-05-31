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Covid aşısı: Hollanda Milli Takımı'nın 6 futbolcusunun aşı olmayı reddetmesi tartışma yarattı - Son Dakika
BBC

Covid aşısı: Hollanda Milli Takımı'nın 6 futbolcusunun aşı olmayı reddetmesi tartışma yarattı

31.05.2021 13:51
Covid aşısı: Hollanda Milli Takımı'nın 6 futbolcusunun aşı olmayı reddetmesi tartışma yarattı, System.String[]

Hollanda'da hükümet, aşı kampanyasında Hollanda Milli Futbol Takımı oyuncularının da yer almasını istiyor ancak altı futbolcunun aşı olmayı reddetmesi hayal kırıklığı yarattı.

Hollanda'da göçmenler, muhafazakar Hristiyanlar ve düşük eğitimli gruplar arasında koronavirüs aşısı yaptırmak istemeyenlerin oranının oldukça yüksek olduğu belirlendi. Bu kesimleri ikna etmek için kampanya düzenlenecek.

Hükümet, aşı kampanyasında Hollanda Milli Futbol Takımı oyuncularının da yer almasını istiyor ancak altı futbolcunun aşı olmayı reddetmesi hayal kırıklığı yarattı.

Uzmanlar, milli takım oyunculara aşı zorunluluğu getirilmesini istiyor.

Hollanda'da aşılama oranı yüzde 90'larda olsa da aile hekimlerine göre, büyük kentlerde özellikle göçmenler ile düşük eğitim ve gelir gruplarının yaşadığı semtlerde aşı olanların oranı yüzde 30 civarında.

De Telegraaf gazetesine göre, yoksul semtlerde halkın devlete duyduğu güven düşük. Buralardaki insanlara yeterince ulaşılamıyor. Bu kişiler daha çok sosyal medyadan ya da çevrelerindeki kişilerden duydukları aşı karşıtı görüşlere itibar ediyor.

Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, "Bazıları, etraflarındaki kişilerin sözlerine daha çok güveniyor. Örneğin Fas kökenli gençler, ebeveynlerine aşı yaptırmamalarını söylüyor. Bunu kırmaya çalışıyoruz" dedi.

Katı Hristiyan cemaatlerin yaşadığı kent ve kasabalarda da aşı olanların oranı bir hayli düşük. Koyu dindar kesim, sadece Covid değil, diğer tüm aşılara karşı geleneksel olarak mesafeli.

Gençler de mesafeli

Yine 25-39 yaş aralığındaki genç yetişkinler arasında da koronavirüs aşılarına karşı mesafeli yaklaşanların sayısı, diğer yaş gruplarına göre oldukça yüksek.

Aşı karşıtlığının yoğun olduğu bölgelerde, halk sağlığı ekipleri bagajında aşı yüklü araçlarla gelerek, insanları ikna etmeye çalışıyor. Buralardaki önde gelen kişilerden de destek alan sağlık çalışanları, ikna ettikleri kişileri aşılıyorlar.

Ancak bunun yeterli olmadığını düşünen hükümet, ulusal çaptaki ünlüleri de aşı karşıtlarını ikna etmek için kullanmak istiyor. İlk akla gelenler ise yaklaşan Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Hollanda Milli Takımı oyuncuları.

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) ise bu konuda bir söz vermek istemiyor çünkü, milli takım kampında da bir aşı tartışması yaşanıyor.

Sporculara aşı önceliği tanındı

Hollanda, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'na katılacak milli sporculara aşı önceliği tanıdı. Hollanda Futbol Milli Takımı oyuncuları, geçen Çarşamba günü aşılandı. Ülkede olimpiyatlara katılacak sporcularının yüzde 99'u aşı oldu.

Ancak Teknik Direktör Frank de Boer, Hollanda Milli Takımı'ndan altı futbolcunun aşı olmayı reddettiğini açıkladı. Bunlardan birinin, daha önce sosyal medyada koronavirüs ve aşılar konusunda kuşkulu olduğunu belirten Wouth Weghorst olduğu belirtiliyor.

Memphis Depay ve bir süre önce Covid'e yakalanan Mathaijs de Ligt'in de aşı olmak istemediği öne sürüldü. De Ligt ise kesinlikle aşı karşıtı olmadığını, kısa süre içinde aşı yaptıracağını açıkladı.

Hükümetin, özellikle genç yetişkinlere örnek olması konusunda medet umduğu milli futbolcuların aşıyı reddetmesi hayal kırıklığı yarattı. Virolog Ab Osterhaus, ünlü futbolcuların aşılanmasının örnek teşkil edeceğini söylüyor.

Wageningen Üniversitesi'nden Prof. Dr. Marcel Verwij ise altı futbolcunun aşı olmayı reddetmesini, ulusal aşı kampanyası için kaçırılmış önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Spor hukuku uzmanı Prof. Dr. Marjan Olfers de federasyonun doping testelerinde olduğu gibi Covid aşısı konusunda da futbolculara zorunluluk getirebileceğine işaret ediyor.

"Aşı olmayan Avrupa Şampiyonası'na katılamaz" gibi bir kuralın caydırıcı olacağını belirten Hollandalı uzman, Trouw gazetesine, "Nasıl bulaşıcı hastalıklara karşı aşı olmayan bir çocuk kreşe alınmıyorsa, milli takım kampı da bir kreş gibi düşünülebilir" dedi.

Hollanda Milli Takımı, Cuma gününden itibaren Avrupa Şampiyonası için kampa girdi. Olası yan etkisinin antrenmanları etkileyebileceği gerekçesiyle kampa yeni katılan futbolcuların aşılanmasına izin verilmeyecek. Futbolculara, düzenli olarak koronavirüs testi yapılacak.

Covid aşısı: Hollanda Milli Takımı'nın 6 futbolcusunun aşı olmayı reddetmesi tartışma yarattı
Covid aşısı: Hollanda Milli Takımı'nın 6 futbolcusunun aşı olmayı reddetmesi tartışma yarattı

Koronavirüs, Hollanda, Futbol, Milli, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid aşısı: Hollanda Milli Takımı'nın 6 futbolcusunun aşı olmayı reddetmesi tartışma yarattı - Son Dakika Dünya

BBC

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