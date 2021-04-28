Covid aşısı: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre tek doz aşı, hane içi bulaşma riskini yarı yarıya azaltabiliyor - Son Dakika
BBC

Covid aşısı: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre tek doz aşı, hane içi bulaşma riskini yarı yarıya azaltabiliyor

28.04.2021 12:37
Covid aşısı: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre tek doz aşı, hane içi bulaşma riskini yarı yarıya azaltabiliyor, System.String[]

İngiltere'de Kamu Sağlığı Kurumu'nun (PHE) yaptığı araştırmada, tek doz Pfizer-BioNTech ya da Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısının hane içi bulaşmayı yarı yarıya azaltabildiği tespit edildi.

İngiltere'de Kamu Sağlığı Kurumu'nun (PHE) yaptığı araştırmada, tek doz Covid-19 aşısının hane içi bulaşmayı yarı yarıya azaltabildiği tespit edildi.

Araştırmaya göre, Pfizer-BioNTec ya da Oxford-AstraZeneca aşılarından birini olup üç hafta sonra virüse yakalanan kişilerin, virüsü aşısız insanlara bulaştırması, yüzde 38 ila yüzde 49 arasında değişen oranlarda azaldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock araştırmadan çıkan sonuçları "harika haber" diye tanımladı ve herkese "sıraları geldiğinde aşı olma" çağrısı yaptı.

PHE'den yapılan yazılı açıklamada, Covid'e karşı korumanın aşılanmadan 14 gün sonra geliştiği ve yaş ile temaslardan bağımsız olarak herkesde benzer seviyelerde koruma görüldüğü belirtildi.

Bu korumanın da, her iki aşıdan birinin ilk dozunu olmuş aşılı bireylerin dört hafta kadar sonra Covid-19'u belirti göstererek geçirme riskinin yüzde 60 ila 65 azalmasının üzerine geldiği kaydedildi.

PHE Aşı Birimi Başkanı Dr. Mary Ramsay, "Aşılar normal yaşama dönmemiz için hayati önemde. Hastalığın ağır geçirilmesini ve her gün yüzlerce kişinin ölmesini önlemekle kalmıyor, şu anda Covid-19'u diğerlerine geçirme riskini de azalttığını görüyoruz" dedi.

Ramsay, sonuçların cesaret verici olduğunu söylemekle birlikte, ilk doz aşıyı olduktan sonra virüsü kapanların yine virüslüymüş gibi hareket edip hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymasının önemli olduğunu kaydetti.

PHE, hanelerin bulaşma anlamında riskli yerler olduğunu ve çalışmanın aşıların bulaşma üzerindeki etkisini gözler önüne serdiğini de belirtti.

Aynı sonuçların hapishaneler gibi daha riskli alanlarda da görülebileceği vurgulandı.

BBC'ye konuşan Warwick Üniversitesi'nden Salgın Hastalıklar Uzmanı Mike Tildesley, bulguların önemli olduğunu söyledi ancak insanların aşılanmaya devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

'Mümkün olduğunca çok kişi aşılanmalı'

Tildesley, "Bu aşıların hastalığın ağır geçirilmesi önlemekte ya da enfekte olmamak için herhangi bir şey yapmadığınızda yüzde 100 etkili olmadığını unutmamalıyız, ancak kanıtlar virüsü kaptığınızda başkalarınıza bulaştırmamanız anlamında bir derece koruma sağladığını gösteriyor" dedi.

Henüz hakem onayı almayan çalışmada, ilk doz aşıyı olduktan sonra koronavirüs kaptıkları laboratuvar sonuçlarıyla teyit edilen 24 bin hanadeki vakalar ve 57 bin temaslıyı, aşılanmadan koronavirüs kapan vakaların yaklaşık bir milyon temaslıyla kıyaslandı.

Temaslılar, hanedeki ilk vakadan iki ila 14 gün sonra testleri pozitif çıkan ikincil vakalar olarak tanımlandı. Çalışmaya katılanların çoğu 60 yaşın altındakilerdi.

PHE'nin daha öneki çalışmaları hem Pfizer-BioNTech hem de Oxford-AstraZeneca aşılarının yaşlılar arasındaki Covid-19 enfeksiyonlarını azaltmakta çok etkili olduğunu göstermiş ve Mart ayı sonu itibarıyla 60 yaşın üzerindekilerde 10 bin 400 ölümü önlediği kaydedilmişti.

Covid aşısı: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre tek doz aşı, hane içi bulaşma riskini yarı yarıya azaltabiliyor

Koronavirüs, England, Pfizer, Kamu, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid aşısı: İngiltere'de yapılan araştırmaya göre tek doz aşı, hane içi bulaşma riskini yarı yarıya azaltabiliyor - Son Dakika Dünya

BBC

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