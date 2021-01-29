Covid aşısı: Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının etkinlik oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı - Son Dakika
BBC

Covid aşısı: Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının etkinlik oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı

29.01.2021 17:02
Covid aşısı: Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının etkinlik oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı, System.String[]

Dünyanın en büyük sağlık ürünleri şirketi Johnson and Johnson, geliştirdiği tek dozluk aşının, orta ve ağır şiddetteki Covid-19 vakalarının önlemesinde yüzde 66 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Dünyanın en büyük sağlık ürünleri şirketi Johnson and Johnson, geliştirdiği tek dozluk aşının, orta ve ağır şiddetteki Covid-19 vakalarının önlemesinde yüzde 66 oranında koruma sağladığını duyurdu.

Johnson and Johnson'ın Belçika merkezli ilaç şirketi Janssen, bugün 44 bin kişiyle yapılan Faz 3 çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, aşının özellikle ağır vakaların engellenmesinde etkili olduğu belirtildi.

Şirkete göre aşı, ağır enfeksiyonları yüzde 85, hastaneye yatış ve hastalıktan ölümleri de yüzde 100 oranında engelliyor.

Aşının koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan 501.V2 varyantına karşı da etkili olduğu belirtiliyor. Denemeler sırasında aşının bu türe karşı 57 etkili olduğu görüldü.

Son faz denemelerinde aşının ABD'deki etkinlik oranı yüzde 72, Latin Amerika'da ise yüzde 66 çıktı.

Şirketin açıkladığı bu oranlar, BioNTech/ Pfizer ve Moderna'nın açıkladığı oranların gerisinde. Bu şirketler yüzde 95 civarında etkinlik oranı açıklamıştı.

Ancak uzmanlar, bu sonuçların doğrudan kıyaslanamayacağını çünkü denemelere hafif vakaların dahil edilmediğini söyledi.

İngiltere daha önce Johnson and Johnson'ın aşısından 30 milyon doz sipariş etmişti.

Şirketin hisseleri değer kaybetti

Açıklamadan sonra Jonhnson and Johnson'ın hisseleri yüzde 4 değer kaybetti.

Jonhnson and Johnson, bu sonuçlar ışığında Şubat başında ABD'de aşının acil kullanımı için onay başvurusunu yapacağını duyurdu.

Şirketin baş bilim danışmanı, Mart'ta onay almayı beklediklerini, bu süre içinde aşıların sevkiyata hazır olacağını söyledi.

Johnson and Johnson ilk aşamada ne kadar aşının hazır olacağı konusunda bilgi vermedi ancak yılın ilk yarısında ABD'ye 100 milyon doz verileceğini teyit etti.

Covid aşısı: Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının etkinlik oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı
Covid aşısı: Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının etkinlik oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Belçika, İlaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid aşısı: Johnson and Johnson, tek dozluk aşısının etkinlik oranının yüzde 66 olduğunu açıkladı - Son Dakika Dünya

BBC

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