Covid aşısı: Macaristan, Çin şirketi Sinopharm'ın aşısını onaylayan ilk AB ülkesi oldu

Macar Ulusal İlaç ve Sağlık Merkezi, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'den sonra, Çin şirketi Sinopharm'ın Covid 19 aşısına da ruhsat verdi. Böylece Macaristan, Avrupa Birliği (AB) içinde Çin aşısını onaylayan ilk ülke oldu.

AB içinde öncelik tanınan Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının tedarik edilmesi yaşanan zorluklar, dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi, birlik üyesi ülkelerde de Rusya ve Çin aşılarının yeniden değerlendirilmesine neden olmuştu.

Çin'de halen klinik testlerde Faz 3 aşamasına ulaşan dört aşı olduğu biliniyor: Anhui Zhifei Longcom, CanSino, Sinopharm ve Sinovac şirketlerinin aşıları.

Macaristan Başbakan Viktor Orban, 15 Ocak'ta Sinopharm aşısını temin etmeye çalıştıklarını söylemişti.

Geleneksel yöntemle, yani bünyeye inaktif virüs enjekte edilmesi yoluyla hastalığa karşı bağışıklık sağlamayı hedefleyen Sinopharm aşısının etkinlik oranının % 90 civarında olduğu açıklandı.

Ancak Çin tarafından Macaristan'a gönderilen aşı dokümantasyonu, bu aşının Çin'de şimdiye klinik testlerde kadar üst yaş sınırı 60 olan nüfus üzerinde uygulandığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla 60 yaş üzerindeki insanlarda aşının ne tür bir etkisi olabileceği üzerine elde bir veri bulunmuyor.

Sinopharm aşısı şimdiye kadar Çin'de, Bahreyn'de ve Birleşik Arap Emirliklerinde yaklaşık 5 milyon kişi üzerinde uygulandı.

AB içinde aşıya ruhsat veren ilk ülke Macaristan ancak Avrupa ülkeleri arasında Sırbistan da yakın zamanda bu aşıyı ithal edip aşılamaya başladı.

Acil durumlar maddesi

Normal prosedüre göre, AB içinde bu tür aşıların uygulanabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı'nın onayı gerekiyor. Ancak mevzuata göre acil durumlarda üye ülkelerin yetkili ulusal ilaç sağlık kurumları da aşıya izin verebiliyor. İşte Macaristan mevzuatın "acil durumlar" maddesini kullanarak Çin aşısına onay verdi.

Macaristan'da aşılama kampanyası gönüllülük esasına göre ve ücretsiz sürdürülüyor. Şimdiye kadar Macaristan'da sadece Pfize-BioNtech aşısı yapıldı. Ancak bu aşının yeteri miktara ulaşmaması nedeniyle gündeme gelen Çin ve Rus aşılarının da önümüzdeki dönemde Macaristan'a gelmesi bekleniyor. Resmi makamlar vatandaşların mevcut aşılar içinde herhangi birini tercih edebileceklerini vaat ediyorlar.

Macaristan'da son günlerde salgın rakamlarında bir azalma gözlemleniyor.

29 Ocak itibarıyla günlük koronavirüs vaka sayısı 1459, toplam vaka sayısı ise 364 bin 909.

Ölümlerde düşüş devam ediyor. Son 24 saat içinde 83 kişi hayatını kaybetti.

Bu kayıplarla birlikte salgının baş göstermesinden bugüne kadar koronavirüse bağlı olarak kayda geçen toplam ölüm sayısı 12 bin 374 oldu.

Resmi rakamlara göre şimdiye kadar 175 bin 238 kişi de aşı oldu.