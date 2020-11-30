Covid aşısı: Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu - Son Dakika
BBC

Covid aşısı: Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu

30.11.2020 16:37
Covid aşısı: Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu, System.String[]

Amerikan ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımı için ABD ve Avrupa Birliği'nde kullanım onayı başvurusunda bulundu.

Amerikan ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve Avrupa Birliği'nde kullanım onayı başvurusunda bulundu.

Düzenleyici kuruluşlar, Moderna'nın mRNA teknolojisine dayanan aşısının güvenli ve etkili olduğu sonucuna varırsa, aşı için "acil kullanım onayı" verebilecek.

Moderna'nın son faz denemelerine 30 bin kişi katılmış, bu aşamada aşının yüzde 94,5 oranında koruma sağladığı duyurulmuştu.

196 vakayla yapılan son araştırmada da, aşının yüzde 94,1 koruyuculuk sağladığı tespit edildi. Aşı denemesine katılan kişilerden hiçbiri koronavirüsü ağır semptomlarla geçirmedi.

Geliştirdiği aşının güvenlik onayı almaya hazır olduğunu kaydeden Moderna şirketi, aşı sayesinde koronavirüsün yalnızca grip benzeri hafif etkilerle geçilebileceğini belirtti.

Moderna şirketinin CEO'su Stephane Bancel, aşının tedariği için hazır olduklarını belirterek "Milyonlarca dozu hazırladık" dedi.

Pfizer ve BioNTech işbirliğiyle hazırlanan ve yüzde 90'ın üzerinde koruyuculuk sağladığı tespit edilen aşı da ABD'de onay aşamasında bulunuyor.

İngiltere'de de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca işbirliğiyle hazırlanan aşı düzenleyici kuruluşların onayını bekliyor.

mRNA aşısı neden önemli?

Bilim insanları BioNTech ve Moderna'nın genetik teknolojiyi kullanarak geliştirdiği Covid-19 aşılarından alınan olumlu verilerin, koronovirüs salgınının ötesinde sonuçları olabileceğini söylüyor.

Bu yeni yaklaşımın kanser, kalp ve enfeksiyon hastalıkları tedavisinde de çığır açabileceği belirtiliyor.





Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, genetik talimatları taşıyan moleküllere atıfla "messenger RNA- kurye RNA" diye adlandırılan teknoloji, uzmanların uzun süredir üzerinde çalıştığı bir alan.

Son veriler henüz kanıtlanmamış bu teknolojiyi kullanan BioNTech ve Moderna aşılarının yüzde 90'ın üzerinde etkin olduğunu gösteriyor. Bu, çok daha uzun sürede geliştirilen diğer aşılarla benzer düzeyde bir performans.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Önleyici Tıp Profesörü William Schaffner mRNA teknolojisini "21. yüzyıl bilimi" olarak tanımlıyor ve mRNA temelli Covid-19 aşılarından alınan olumlu verilerin, gelecekteki enfeksiyon hastalıkları salgınlarıyla mücadelede önemli bir potansiyel sunduğunu söylüyor.

'Hücrelerde aşı ve ilaç fabrikaları'

Hücrelerde bulunan bir RNA tipi olan mRNA, doğal olarak üretilen bir madde. DNA'da bulunan talimatları, takip etmeleri için hücrelere taşıyan bir tür moleküler işçi arı. Bilim insanları uzun süredir mRNA'nın hücreleri minyatür ilaç ya da aşı fabrikalarına dönüştürmesi teorisini inceliyordu.

Bir başka deyişle mRNA'yla aşı üretimi, bilimsel olmaktan çok bir mühendislik sorunu oluyor. Şirketler patojenin genetik dizilimini bulur bulmaz, hızla mRNA aşıları tasarlayabilir.

mRNA teknolojisine odaklanmak için 2010'da kurulan Moderna, koronavirüsün yüzeyindeki diken proteinin genetik dizilimini öğrendikten iki ay sonra, insanlar üzerindeki denemelere başlamak için 45 dozdan fazla aşı üretti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Bancel, bu teknolojiyle Moderna'nın ilgili mRNA parçasını girerek yeni ilaç ve aşıların hızla tasarlanabileceğini söylüyor.

Aşı ilk kimlere vurulacak?

Bu, aşı piyasaya çıktığında Covid'in nerede yayıldığına ve hangi gruplar arasında en etkili olduğuna bağlı.

Huzurevlerinde yaşayan yaşlılar ve buralarda çalışanlar, İngiltere'de öncelik sıralamasına en başta. Bunları sağlık çalışanları ve 80 yaş üzerindekiler izliyor.

Yaş, Covid'de açık ara en büyük risk faktörü.

İngiltere'de aşının Aralık ayında onay alıp kullanıma sokulabileceği bildiriliyor.

Aşı konusunda yapılması gereken neler var?

Aşı herkesi koruyabilir mi?

İnsanlar, aşılara farklı tepkiler veriyorlar.

Geçmişe bakıldığında, tıpkı yıllık grip aşısında olduğu gibi, yaşlanmış bağışıklık sistemi yüzünden aşıların yaşlılarda daha az başarılı olduğu görülüyor.

Çoklu doz ya da adjuvan diye bilinen ve bağışıklık sistemini yükselten kimyasallar bu sorunu aşabilir.

Covid aşısı: Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu
Covid aşısı: Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Koronavirüs, İlaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid aşısı: Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor Yaptığı işin parasını alamayınca intihara kalkıştı Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı Atatürk'le çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan Remziye Tatlı hayatını kaybetti 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 53 yıl sonra çıkarıldı Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden şaşırtan iddia: Kadir Şeker kiralık katildi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı
Oğluna kardan temsili pasta yaparak doğum günü sürprizi yaptı Oğluna kardan temsili pasta yaparak doğum günü sürprizi yaptı         
16:31
Aracında çıkan yangını söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi, hayatını kaybetti Aracında çıkan yangını söndürmeye çalışırken fenalaşan kişi, hayatını kaybetti         
16:03
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı         
15:37
İbrahim Tatlıses'ten kurallara uymayanlara sert tepki: Doludan aracını koruyanlar maske takmaya üşeniyor İbrahim Tatlıses'ten kurallara uymayanlara sert tepki: Doludan aracını koruyanlar maske takmaya üşeniyor         
15:27
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
15:15
Babasıyla odun toplamaya giden minik Damla, üstüne düşen odunların altında kalarak yaşamını yitirdi Babasıyla odun toplamaya giden minik Damla, üstüne düşen odunların altında kalarak yaşamını yitirdi         
15:05
Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi: Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması genişletiliyor Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi: Sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması genişletiliyor         
14:38
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istenen çaresiz aile feryat etti Engelli çocukları nedeniyle apartmandan çıkarılmak istenen çaresiz aile feryat etti         
12:50
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Evin çatısında bulunan dev yaban arısı yuvası, mahallelinin ilgi odağı oldu Evin çatısında bulunan dev yaban arısı yuvası, mahallelinin ilgi odağı oldu         
12:21
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
Türkiye'nin medikal tekstil ihracatı 10 ayda 1 milyar doları aştı Türkiye'nin medikal tekstil ihracatı 10 ayda 1 milyar doları aştı         
11:34
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak Kasım ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 4 Aralık'ta yapılacak         
11:02
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 16:47:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid aşısı: Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei